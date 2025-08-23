Mourinho candidato para suplir a Nuno Espírito Santos

José Mourinho tiene contrato con el Fenerbahce, pero el Nottingham Forest le tiene en la lista de candidatos para suplir a Nuno Espírito Santos. El que fue entrenador del Valencia CF ha sido clave en el gran rendimiento del conjunto inglés, pero su relación con Evangelos Marinakis, dueño de club, parece haber empeorado en los últimos meses. Su salida va ganando cada vez más fuerza y desde Inglaterra ya le buscan sustituto.

Cambio de cara al equipo

Nuno Espiríto Santo llegó al Nottingham Forest el 20 de diciembre de 2023, reemplazando a Steven Cooper. El equipo se encontraba 17º, cerca del descenso, pero logró mantenerlo en Premier League. En su segunda campaña en el club consiguió el mejor logro, el equipo quedó séptimo haciendo una temporada histórica. Además, el Forest ha clasificado a Europa League después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo haya relegado al Crystale Palace a Conference League, dando su plaza al Nottinhgam.

Cuando todo parecía perfecto, la relación entre técnico y dueño ha entrado en crisis. Nuno ha criticado públicamente la política de fichajes del club y la mala gestión este mercado, sus declaraciones no han gustado a Evangelos Marinakis que contempla el cambio de entrenador. El técnico en una entrevista de Sky Sports afirmo que: "Estamos muy lejos en términos de plantilla. Los planes que teníamos no salieron. La preparación en cuanto a planilla no fue la ideal. No sabemos qué plantilla tenemos. Tenemos jugadores trabajando aquí que saben que se van a ir cedidos. Tenemos un gran problema”.

Interés de Jose Mourinho

El entrenador portugués es uno de los candidatos para ocupar el banquillo de Forest, aunque su situación actual dificulta la tarea. Mourinho entra en su segunda temporada como técnico del Fenerbahce y además de motivado con la liga turca, el club está realizando incorporaciones para dar al técnico la mejor plantilla posible. Aunque difícil, desde Inglaterra informan que consideran una poción viable al entrenador que ya conoce la Premier League por su paso en el Chelsea, Manchester United y Tottenham.