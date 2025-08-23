Oficial: Eberechi Eze nuevo jugador del Arsenal

Todo parecía que Eberechi Eze acabaría jugando en el Tottenham Hotspur, pero el Crystal Palace retrasó el fichaje para que estuviera disponible para el partido de clasificación de Conference League frente al Fredrikstad FK noruego. Esto retrasó el fichaje por el equipo dirigido por Thomas Frank. Y en ese retraso, el Arsenal se unió a la puja por el mediapunta inglés. Eze fue canterano desde los ocho años con el conjunto ‘Gunner’ hasta los 13 años, cuando fue rechazado por el Arsenal. Por esto, cuando le llegó la oferta del conjunto dirigido por Miker Arteta, eligió con el corazón y fichó por el que es el equipo de su vida. Eze vestirá el dorsal 10 en su etapa como jugador ‘Gunner’.

Mikel Arteta en su presentación dijo: “Estamos encantados de traer a Eberechi al Arsenal. Es un jugador potente y emocionante que aportará una nueva dimensión a nuestro juego ofensivo. Lo que destaca, tanto como su talento e inteligencia como jugador, es el esfuerzo que ha realizado a lo largo de su carrera para llegar a donde está hoy”.

Eberechi Eze, jugador del Crystal Palace / EFE

Además el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta añadió: “Estamos encantados de haber cerrado este acuerdo para traer a Eberechi al Arsenal. Eberechi es un talento creativo y explosivo con una enorme calidad técnica, además de un jugador de gran rendimiento, y su experiencia internacional con Inglaterra también subraya su calidad y carácter”.

Venta más cara de la historia del club

El mediapunta de Greenwich se convierte en el la venta más cara de la historia del Crystal Palace por casi 70 millones de euros, superando los 55 millones por Wan Bissaka al Manchester United y Michael Olise por 53 millones. Por otro lado, el Arsenal realiza el quinto fichaje más caro de su historia por detrás de Declan Rice, el jugador del Villarreal Nicolás Pépé, Kai Havert y Zubimendi.

El Crystal Palace ha inundado sus redes sociales con publicaciones despidiéndose del que se ha convertido en unas de las leyendas del club anotando el gol de la final en la FA Cup frente al Manchester City en el que fue el primer título de la historia del club del sur de Londres en 110 años de historia.