Oriol Romeu se pone a tiro

El FC Barcelona sigue tratando de desatascar los problemas que le impiden poder inscribir a los fichajes en LaLiga. Para ello, el club trabaja en sacar a descartes que no entran en los planes de Flick. Uno de ellos es Oriol Romeu, jugador con pasado valencianista que, a sus 33 años, busca una nueva aventura en la Primera División española.

Oriol Romeu espera en una sala para la revisión médica. / FCB

Prioriza jugar en LaLiga

Todo parece indicar que, si finalmente sale del club catalán, lo hará como agente libre para poder firmar con el equipo que desee. A pesar de suscitar el interés de varios equipos extranjeros que militan en ligas como la Superliga de Turquía o la Premier League, el jugador está esperando a un club español en concreto: Real Betis.

Oriol Romeu en Supermurciélago / SD

La dirección deportiva bética mueve la operación

El club andaluz no da por cerrada su plantilla y los galones y veteranía que puede aportar Oriol Romeu a sus 33 años parece ser del agrado de Manuel Pellegrini. Tras la venta de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid, el conjunto andaluz trató de acelerar la llegada de su sustituto y consiguió hacerse con los servicios de Nelson Deossa.

Aun así, el técnico chileno insiste en otro pivote para poder dar descanso a Nelson y ante la juventud de Marc Roca y Sergi Altimira. Según el Diario de Sevilla, la dirección deportiva del Betis ya ha estado en contacto con el entorno de Oriol Romeu para conocer su situación tras el ofrecimiento del jugador.