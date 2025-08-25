El Arsenal pretende fichar más competencia para Mosquera

El mercado de fichajes no cesa en el Emirates Stadium. Tras las millonarias incorporaciones de Martín Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyökeres o Noni Madueke, el Arsenal pretende seguir reforzándose para con el Liverpool por la Premier League y volver al escalón más alto del fútbol inglés después de más de veinte años. El único fichaje para la defensa ha sido el del exvalencianista Cristhian Mosquera, pero, a pesar de ser una demarcación bien cubierta, la intención de Arteta es traer más jugadores para la zaga.

Cristhian Mosquera con el Arsenal / Instagram

Hincapié es el elegido

El Arsenal cuenta con multitud de jugadores que pueden cubrir la posición de defensa central como los dos laterales. Como indica David Ornstein en The Athletic, el elegido por la dirección deportiva para llegar durante los últimos días de mercado es Piero Hincapié, central y lateral izquierdo ecuatoriano del Bayer Leverkusen. No obstante, para que Hincapié pueda unirse a las filas del Arsenal, primero deben encontrar una salida los diferentes jugadores que no cuentan para Mikel Arteta. Jakub Kiwior, que está en la agenda del Porto, junto a Oleksandr Zinchenko, Fábio Vieira y Reiss Nelson, son los que más posibilidades tienen de abandonar Londres.

El internacional por Ecuador tiene contrato con el Leverkusen hasta junio de 2029, sin embargo, el deseo de Hincapié es abandonar Alemania y poner rumbo al equipo inglés, y así se lo ha hecho saber a su club. Por su parte, la intención del Bayer era mantener al jugador y tan solo remitirse a su cláusula de 60 millones de euros, aunque podrían rebajar sus pretensiones hacia un valor de mercado más realista.

La disolución de un equipo campeón

De esta forma, el Leverkusen seguiría perdiendo a los futbolistas que llevaron al club a levantar el trofeo de la Bundesliga por primera vez en su historia. Durante este verano han abandonado el BayArena Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong, Amine Adli, Jonathan Tah y su entrenador, Xabi Alonso. A este grupo de figuras que fueron clave en la consecución del título podría unirse Piero Hincapié, obligando a una completa reconstrucción en el 'equipo de la Aspirina'.