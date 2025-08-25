Nicolas Jackson llega a un acuerdo con el Bayern

Nicolas Jackson ha estado en la rampa de salida del Chelsea durante todo el mercado, aunque las pretensiones económicas del conjunto inglés han dificultado su salida. Tras el interés de varios equipos de la Premier League, ha sido el Bayern de Munich quien finalmente ha dado el primer paso por el jugador. Según informa Bild, los alemanes habrían llegado a un acuerdo con el delantero senegalés y solo faltaría el acordar los detalles con los Blues. El Chelsea lo tiene claro, una venta directa en torno a los 70 millones de euros, mientras que el Bayern busca una cesión.

Necesidad del Bayern

El conjunto alemán cuenta con Harry Kane en la delantera, uno de los mejores delanteros del mundo, si no el mejor. El inglés marcó 38 goles la pasada campaña, por lo que necesidad de goles no tiene el Bayern. El equipo solo cuenta con un delantero, una posible lesión del jugador dejaría en un difícil lugar a Vincent Kompany. Por ello, Nicolas Jackson sería una gran incorporación para dar descanso a Kane y aportar todavía más capacidad goleadora.

Harry Kane celebrando un gol con el Bayern de Munich / EFE

Competencia en el Chelsea

Jackson ha pasado de ser la primera opción en el Chelsea a recaer a la tercera. Sus minutos esta temporada, en caso de quedarse en el conjunto inglés, van a estar muy limitados por las incorporaciones de Delap y João Pedro. El senegalés es consciente de que ya no entra en los planes de Maresca por el 'overbooking' de jugadores que hay en la delantera, por ello, Jackson ha pedido abandonar el club en busca de oportunidades.

Rendimiento

El delantero ha sido el titular en el esquema de Maresca, y aunque ha sido criticado por sus errores, siempre ha entrado en los planes del técnico italiano. En 30 partidos en Premier League ha marcado 10 goles y repartido cinco asistencias. No son malos números, pero el nivel de Delap y João Pedro hacen que esas participaciones en goles se queden insuficientes.