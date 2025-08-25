El Bilal Touré tiene nuevo equipo

El que fuera delantero y la venta más cara de la historia de la UD Almería, El Bilal Touré, se marchó para probar suerte en la Serie A de la mano del Atalanta. A pesar de sus esfuerzos, no se adaptó bien y esa misma temporada fue cedido al Stuttgart con tal de que cogiera minutos y experiencia en otra liga.

El Bilal Touré celebra el 1-0 frente al FC Barcelona / Carlos Barba - EFE

Estancia efímera en la Serie A

Tras su aventura, el delantero de 23 años tampoco tuvo la importancia necesitada, en parte por una lesión, disputó 17 partidos entre todas las competiciones, logrando anotar 3 goles y repartir 1 asistencia.

Ahora, con el nuevo proyecto tras la marcha de Gasperini y la llegada de Ivan Juric, parece que tampoco entra en los planes. Por ello, el club está empezando a ofrecer al jugador para poder recuperar algo de los 30 millones de euros que desembolsaron al Almería.

El Bilal Touré fue operado por una lesión completa en el recto femoral / UD Almería

Posibles destinos

A pesar de no haber demostrado regularidad, el delantero ha levantado el interés de equipos de Países Bajos y Turquía. El equipo más interesado de Países Bajos por hacerse con los servicios del futbolista es el Feyenoord de Rotterdam, que busca refuerzos ofensivos para dotar de competencia a Ayase Ueda.

Bilal Toure y Rafael Jiménez se disputan el esférico. / EFE

En Turquía, el equipo que ha mostrado firme interés es el Besiktas, que también busca mejorar su parcela ofensiva y ve a Touré como el delantero necesario. A pesar del interés, no hay ofertas en firme por el jugador pero tanto el Atalanta, como el jugador, parecen tener claro que separarán sus caminos.