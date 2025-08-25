El Bilal Touré tiene nuevo equipo

El delantero de Mali ha despertado el interés de varios equipos y no cierra la puerta a nuevas aventuras

Touré ha sido protagonista de un total de 7 goles

Jaume Puig

El que fuera delantero y la venta más cara de la historia de la UD Almería, El Bilal Touré, se marchó para probar suerte en la Serie A de la mano del Atalanta. A pesar de sus esfuerzos, no se adaptó bien y esa misma temporada fue cedido al Stuttgart con tal de que cogiera minutos y experiencia en otra liga.

El Bilal Touré celebra el 1-0 frente al FC Barcelona

Estancia efímera en la Serie A

Tras su aventura, el delantero de 23 años tampoco tuvo la importancia necesitada, en parte por una lesión, disputó 17 partidos entre todas las competiciones, logrando anotar 3 goles y repartir 1 asistencia.

Ahora, con el nuevo proyecto tras la marcha de Gasperini y la llegada de Ivan Juric, parece que tampoco entra en los planes. Por ello, el club está empezando a ofrecer al jugador para poder recuperar algo de los 30 millones de euros que desembolsaron al Almería.

El Bilal Touré fue operado por una lesión completa en el recto femoral

Posibles destinos

A pesar de no haber demostrado regularidad, el delantero ha levantado el interés de equipos de Países Bajos y Turquía. El equipo más interesado de Países Bajos por hacerse con los servicios del futbolista es el Feyenoord de Rotterdam, que busca refuerzos ofensivos para dotar de competencia a Ayase Ueda.

Bilal Toure y Rafael Jiménez se disputan el esférico.

En Turquía, el equipo que ha mostrado firme interés es el Besiktas, que también busca mejorar su parcela ofensiva y ve a Touré como el delantero necesario. A pesar del interés, no hay ofertas en firme por el jugador pero tanto el Atalanta, como el jugador, parecen tener claro que separarán sus caminos.

