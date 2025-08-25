El Crystal Palace tantea el regreso de Gallagher

Tras oficializar la venta de Eberechi Eze al Arsenal a cambio de 69 millones de euros, el reciente campeón de la Community Shield necesita lanzarse al mercado a por un centrocampista, no solo por la salida del inglés, sino también porque las águilas hacen frente a una temporada exigente. Su coronación en la FA Cup les dio acceso a la disputa de la Europa League, por lo que el cuadro londinense disputará cuatro competiciones esta campaña.

El equipo de Selhust Park ha sumado dos empates en las dos primeras jornadas de la Premier League, el primero ante el Chelsea (0-0) y esta última fecha ante el Nottingham Forest (1-1). Los únicos dos refuerzos del cuadro dirigido por Oliver Glasner han sido de perfil defensivo: Berna Sosa, lateral izquierdo procedente del Ajax, y Walter Benítez, portero que ha llegado a coste cero. Ante la marcha de su estralla, Eberechi Eze, el Crystal Palace hace frente a una última semana de mercado exigente.

Un cierre de mercado movido

Las águilas ya estudian el mercado en busca de las incorporaciones que den por cerrada la plantilla que lidera Oliver Glasner. En las últimas horas, el conjunto londinense ha contacado con el Atlético de Madrid para preguntar por Conor Gallagher, centrocampista que conoce el club, ya que vistió la camiseta 'eagle' en la temporada 2021-22 como cedido.

Por el momento, la entidad británica tan solo ha mostrado interés por una posible cesión del ex del Chelsea, pero no hay nada acordado entre los dos clubes, tal y como informó anoche el periodista del medio británico Mirror Bobby Manzi. Pese a que la decisión corresponde al conjunto madrileño, el futbolista no vería con malos ojos poder regresar a Selhust Park.

El rendimiento de Gallagher como colchonero

Conor Gallagher aterrizó en la capital de España el verano pasado. El Atleti pagó una cifra cercana a los 42 millones de euros al Chelsea, club formativo del inglés, a cambio del centrocampista de 25 años de edad. A las órdenes de Simeone, el internacional por Inglaterra ha disputado 52 partidos, en los que ha anotado 4 tantos y ha repartido 6 asistencias.

Pese a ello, el '4' del equipo rojiblanco no tiene un sitio fijo en el once del técnico argentino, por lo que podría salir del club con el objetivo de volver a sentirse protagonista ante una afición que ya conoce.