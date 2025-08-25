Dani Ceballos, opción primordial para un equipo francés

El Olympique de Marsella está tratando de dar un salto de calidad con respecto al año anterior. Con una inversión de 66 millones de euros, la única posición que falta por coparse es la del centro del campo. Por ello, han esperado hasta final de mercado para ver diferentes jugadores que no tengan minutos en sus equipos para poder llevar a cabo la operación con poder de negociación.

Ceballos, en el banquillo del Real Madrid, durante un partido de Champions League / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tras el incidente entre Rowe y Rabiot, el equipo dirigido por De Zerbi quiere incorporar hombre por hombre. Con la venta de Rowe a la Serie A, el club francés debería tratar de traer un jugador en la misma posición. La situación de Rabiot es diferente y podría quedarse.

Desde Marsella buscan experiencia

A pesar de esto, el Olympique ha sondeado el mercado de centrocampistas y, el club presidido por Longoría ya tiene hombre: Daniel Ceballos. El centrocampista andaluz que milita en el Real Madrid es la opción que más fuerza ha cogido y, todo parece indicar que, recalará en el Orange Velodrome.

Dani Ceballos controla un balón en un partido de esta temporada con el Real Madrid. / EP

El Real Betis no cierra la puerta

A pesar de haber esperado durante todo el mercado al Real Betis, el jugador ve como se acerca el final de mercado y no quiere quedarse en el Madrid para no tener minutos. Sin embargo, como el conjunto andaluz está guardando esfuerzos para traer a Antony, Ceballos estaría meditando si esperar con la esperanza de que llegue la oferta desde el Villamarín.

Ceballos - RMFC / INSTAGRAM

Según ha informado Matteo Moretto, el Olympique y Real Madrid ya están en conversaciones por el jugador y las primeras sensaciones son que será una cesión con opción de compra. Además, el propio jugador subió a sus redes sociales el siguiente mensaje: "The last dance", encendiendo las alarmas entre la afición merengue sobre su posible salida tras el encuentro ante el Real Oviedo.