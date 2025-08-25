Tres equipos europeos quieren a Depay

Memphis Depay es uno de los jugadores a tener en cuenta este mercado de fichajes. El neerlandés, actual jugador del Corinthians, tiene problemas con la directiva del club, la cual le debe en torno a 1,7 millones de euros en bonus deportivos. Aunque cuenta con contrato hasta diciembre de 2026, la continua tensión con el club acercan al delantero a la rescisión de contrato con el club brasileño.

Depay, en caso de abandonar el Corinthians, considera volver a Europa una opción idónea para continuar su carrera. Según informa Fabrizio Romano, tres equipos europeos se han puesto en contacto con el jugador para preguntar la viabilidad del traspaso.

Rendimiento de Depay en Brasil

Desde su llegada a São Paulo, el neerlandés ha disputado 49 partidos en los que ha marcado 14 goles y asistido en 15 ocasiones. El paso de Depay por Brasil ha sido un éxito deportivo, aunque no ha estado libre de polémicas. La Confederación Brasileña de Fútbol prohibió a los futbolistas subirse con los dos pies al balón por una jugada 'antideportiva' que realizó el delantero en un encuentro ante Palmeiras.

Depay en Europa

El internacional con Holanda ha jugado en cinco equipos europeos, aunque solo en dos de ellos ha triunfado. Comenzó su carrera en el PSV, donde irrumpió en la élite del fútbol profesional marcando 50 goles, antes de marchar al Manchester United por 34 millones de euros. En Inglaterra su paso no fue como se esperaba, habían sido varios los equipos ingleses interesados por el jugador, pero los problemas de actitud y la falta de protagonismo con Van Gaal, hizo que acabara traspasado al Olympique de Lyon. En Francia fue donde más continuidad tuvo, convirtiéndose en uno de los delanteros más vistosos de Europa.

Memphis Depay en su etapa en el FC Barcelona / EFE

En sus últimos años antes de marchar a Brasil pasó por dos equipos de La Liga sin pena ni gloria. En el FC Barcelona no cumplió con las expectativas, llegó en un momento complicado para el Barça, mercado de la marcha de Messi, y no pudo estar a la altura. Tras dos temporadas en el equipo catalán se marchó al Atlético de Madrid por una temporada. Su rol fue de revulsivo y no acabó asentándose en el conjunto rojiblanco. Ahora podría estar ante su última oportunidad de demostrar que puede rendir en las ligas más grandes de Europa.