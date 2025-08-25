Fábio Silva, a un paso de fichar por el Borussia Dortmund

El futuro de Fábio Silva está cada vez más claro. En un verano en el que han sido varios los clubes que han estado interesados en hacerse con los servicios del delantero, todo apunta a que ya habría un equipo vencedor. Se trata del Borussia Dortmund, que está en negociaciones avanzadas con el Wolverhampton para llevar a cabo el fichaje, y que ya tendría un acuerdo con el portugués para que firme su contrato hasta 2030, según informa el periodista alemán Florian Plettenberg.

En cuanto al precio que están dispuestos a pagar los alemanes, la información de David Ornstein es que la operación está a punto de cerrarse por una cifra que ronda los 25 millones de euros. De ser así, los Wolves recuperarán parte de la inversión que realizaron durante el verano de 2020, cuando pagaron 40 millones de euros para quitárselo al FC Porto. El movimiento fue polémico, hasta el punto de que el propio ariete confirmó que había sido "obligado" por sus agentes, ya que él no quería jugar en el club inglés.

Varios pretendientes

En cualquier caso, la decisión de su próxima casa sí que recaía sobre sus hombros en este mercado. También en tierras alemanas, el RB Leipzig había considerado a Fábio Silva como el sustituto ideal de Benjamin Sesko, e intentaron llevárselo sin éxito. En Italia, la Roma se unió a la puja por el portugués a principios del mes de agosto, e incluso partían con ventaja por la voluntad del futbolista de jugar en la Serie A. Sin embargo, su futuro parece estar en el Signal Iduna Park.

Fábio Silva / UD Las Palmas

Buen rendimiento en España

Durante el curso anterior, el que fuera jugador de FC Porto o PSV, entre otros, formó parte de la plantilla de la UD Las Palmas en calidad de cedido. A pesar de que en lo colectivo el resultado final no fue el esperado, la cesión en LaLiga EA Sports fue todo un éxito en lo individual. Con 10 tantos y 3 asistencias en 25 encuentros, Fábio Silva fue uno de los jugadores destacados de la competición, y se revalorizó tras varios préstamos en Rangers o Anderlecht en los que no había logrado encontrar su mejor versión.