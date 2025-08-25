El Girona hace el esfuerzo por Vanat

Tras cosechar dos derrotas consecutivas, el elenco dirigido por Michel Sánchez sigue con intención de incorporar varios futbolistas, tanto de corte ofensivo como defensivo. Aunque parecía tener cerrada la parcela de ataque, con la lesión de Abel Ruiz y el descarte de Miovski, el Girona tiene en mente traer un hombre de referencia diferencial, por ello, pretende hacer una inversión para conseguir un ‘9’.

Abel Ruiz - Sporting de Braga / SD

Urgencia por fichajes

La abultada derrota consumada ayer por 5 goles a 0 ante el Villarreal, el equipo catalán mostró debilidades y la necesidad urgente de refuerzos. Ante la imagen dada, la dirección deportiva quiere empezar esta semana con mínimo, una incorporación. El nombre escogido para la delantera es: Vladyslav Vanat, delantero de 23 años que milita en el Dinamo de Kiev.

Rendimiento y posible valor de traspaso

El delantero ucraniano la temporada pasada logró anotar 21 tantos y 9 asistencias en 45 partidos, mostrando su mejor faceta goleadora. Con contrato hasta 2027, el jugador tiene actualmente un valor de 15 millones de euros según Transfermarkt. Según el periódico SPORT, el club catalán piensa que la operación se puede cerrar en torno a los 10 millones de euros y porcentaje de futura venta.

Vladyslav Vanat - Ucrania / X

Conexión Girona - Ucrania

El Girona volvería a confiar en el talento ucraniano que, de momento, tan buenas sensaciones ha dejado en Montilivi, puesto que Dovbyk y Tsygankov han sido dos apuestas que han mostrado un buen rendimiento en el club gerundense.