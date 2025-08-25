Hojlund, a un paso del Napoli

El Napoli ha sufrido un gran contratiempo en este inicio de temporada. La lesión de Romelu Lukaku, que apartará al belga de los terrenos de juego durante los próximos tres meses, y la venta de Giacomo Raspadori al Atlético de Madrid han obligado al conjunto napolitano a acudir al mercado para fichar a otro ariete. El equipo de Antonio Conte defiende el título del 'Scudetto' y disputará la Champions League, es decir, reforzarse es una necesidad.

Cerca de cerrarse

El delantero de 32 años fue una pieza clave para la consecución del título la temporada pasada gracias a sus 14 goles, así que su reemplazo, aunque solo sea durante la primera parte del curso, debe ser de nivel. Para ello, la dirección deportiva se ha fijado en Rasmus Hojlund, quien no entra en los planes de Amorim para la próxima temporada. Según Fabrizio Romano, las negociaciones entre Napoli y Manchester United se encuentran en una fase final y el danés llegará cedido con una cláusula de compra obligatoria.

Para cerrar la operación solo restaría el acuerdo entre el futbolista y la entidad italiana. Sin embargo, como indica el periodista especializado en el mercado de fichajes, tanto el Napoli como Antonio Conte están presionando para que se concrete lo antes posible. El otro gran interesado en hacerse con los servicios de Hojlund era el AC Milan, pero todo parece indicar que terminará jugando en el Stadio Diego Armando Maradona.

Hojlund en el Manchester United / Instagram

Refuerzo necesario

Hasta que no se cierre el movimiento y Hojlund aterrice en la ciudad del sur de Italia, el Napoli solo cuenta con Lorenzo Lucca como alternativa para la punta de lanza. El delantero transalpino ha llegado este verano al club cedido procedente del Udinese con una opción de compra que se tornaría obligatoria si se cumplen una serie de condiciones. Durante la pasada campaña anotó 12 goles en Serie A.