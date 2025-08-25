La Premier League pesca en el Girona

El Girona ha empezado con mal pie esta nueva temporada, con dos derrotas abultadas en los dos encuentros que ha disputado. El equipo de Míchel ha sufrido dos grandes golpes, y podría recibir otro a lo largo de esta semana. Los 'Wolves' y el club gironí han alcanzado un acuerdo verbal para la venta de Ladislav Krejci por 30 millones de euros, que dejaría el conjunto catalán a falta de menos de una semana para el cierre de mercado.

La defensa y la portería han sido las grandes señaladas de las dos derrotas del Girona en esta campaña 2025/26. Ocho goles ha encajado en los dos choques disputados: 1-3 ante el Rayo Vallecano y 0-5 contra el Villarreal. El equipo, que atraviesa un momento complicado, podría ver la marcha de uno de sus fijos en la zaga, Krejci, rumbo a la Premier League.

El futbolista checo y el 'Wolves' están cerca de unir sus caminos. Todas las partes implicadas han alcanzado acuerdos verbales para que esta operación salga adelante, por lo que según Fabrizio Romano solo restan los pasos formales para que Krejci se convierta en jugador del Wolverhampton Wanderers a cambio de una cifra cercana a los 30 millones de euros.

El talonario inglés

De esa manera, el central de 26 años se convertiría en la segunda venta más cara de la historia del Girona. Solo el traspaso de Artem Dovbyk a la Roma, que se produjo el verano pasado por 30,5 millones de euros, superará la venta del checo. Una vez más, la Premier League sacará a relucir su talonario a costa de equipos españoles. Y es que, la máxima categoría inglesa es la que más ha invertido en este mercado de fichajes con un gasto total de 2.780 millones de euros, una cifra que dobla a la segunda.

Otra venta dolorosa en Girona

Ladislav Krejci dirá adiós al Girona tan solo un año después de su llegada. El central checho aterrizó en la ciudad catalana procedente del Sparta Praga en julio del año pasado a cambio de 8 millones de euros. Todo apunta a que tras 38 partidos, dos goles y una asistencia con el cuadro gironí, el defensor se unirá a la lista de bajas de la 25/26.

Sin duda, su venta y la de Miguel Gutiérrez serán las más sonadas esta temporada en el equipo de Míchel, que se verá obligado a lanzarse al mercado a última hora para suplir la marcha de uno de sus mejores efectivos en la defensa y tratar de darle la vuelta al mal comienzo liguero.