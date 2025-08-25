El Sevilla quiere pescar en Liverpool

El Sevilla entra en la fase final del mercado de fichajes con tres incorporaciones, todas ellas a coste cero. Tras las llegadas de Alfon González, Gabriel Suazo y Odysseas Vlachodimos los sevillanos han iniciado conversaciones con el Everton por la cesión de Nathan Patterson. El lateral derecho a penas cuenta con minutos en el conjunto de Merseyside y estaría dispuesto a abandonar el conjunto inglés.

Rendimiento de Patterson

El internacional con Escocia llegó al Everton en la 2021/22 por 14 millones de euros tras disputar 27 partidos con los Rangers. Su rendimiento en las tres temporadas en los Toffies ha ido de más a menos y las lesiones han sido las protagonistas en la carrera del jugador. David Moyes no cuenta con Patterson y ha preferido poner a O'Brien, central, en el lateral derecho antes que a él.

Ha disputado 59 partidos con el Everton, 22 en la primera, 26 en la segunda y 11 en la última. Aunque empezó como titular, sus continuas lesiones no solo le han quitado de los once, sino también de contar con minutos como sustituto.

Lateral derecho en Sevilla

El Sevilla cuenta con dos laterales derechos, aunque ambos tienen su continuidad con el equipo en el aire. El primero de ellos Juanlu Sánchez ha sido el culebrón el verano en el conjunto rojiblanco . El Napoles ha intentado su incorporación durante todo el mercado y aunque las negociaciones ahora están estancadas, no se descarta que acabe firmando por el conjunto italiano en los próximos días.