Tyler Dibling nuevo jugador del Everton

El Everton acaba de anunciar el fichaje del extremo inglés Tyler Dribling procedente del Southampton por una cifra alrededor de 40 millones de euros. El jugador de 19 años fue una de las grandes promesas de la Premier League la campaña pasada, haciendo un gran debut en la categoría de oro del fútbol inglés frente al Manchester United. En el primer partido como futbolista profesional el extremo de Birmingham provocó un penalti, siendo un jugador con un talento diferencial para regatear.

Dibling en el Hill Dickinson / X

Dibling se convierte en el octavo fichaje del Everton en esta ventana de traspasos. Un Everton que quiere hacer una temporada inolvidable en el debut del nuevo estadio, el Hill Dickinson Stadium. A los fichajes de Grealish, Barry, Alcaraz, Travers, Aznou, Dewsburry-Hall y Tom King, se une el jovencísimo extremo Tyler Dibling.

Dibling declaró a evertontv : “Estoy deseando firmar. Ya me había familiarizado con el club, incluso antes de estar en el estadio, solo por las redes sociales y por lo que me contaban sobre él. Nunca he tenido tantas ganas de jugar al fútbol y estoy listo para empezar. Hay muchos jugadores aquí de los que aprender, jugadores de verdadera calidad como Jack Grealish e Iliman Ndiaye."

Entre los 20 mejores jugadores regateando

El extremo inglés, que a menudo llama la atención por su habilidad para llevar el balón, se ubicó entre los 20 mejores jugadores de la Premier League 2024/25 en intentos de regates (110) y regates exitosos por 90 minutos (2,15) en su primera campaña en la máxima categoría de Inglaterra.

El técnico del Everton David Moyes dijo a evertontv: “Estamos encantados de traer a Tyler al Everton Football Club. Es un joven jugador inglés con mucho talento y mucho potencial. Tyler se suma a nuestras opciones de ataque y lo apoyaremos en su desarrollo futuro.Estamos ansiosos por construir un equipo que los aficionados del Everton puedan disfrutar viendo y del que puedan estar orgullosos, y Tyler puede ayudarnos a lograrlo”.