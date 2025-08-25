El Valladolid rechaza la cesión de Peque

El Sevilla FC se encuentra en plena 'operación salida' para poder inscribir a los fichajes del verano. Tras la venta de Loïc Badé al Bayer Leverkusen a cambio de 25 millones de euros, el próximo en poder abandonar la entidad hispalense podría ser Gerard Fernández 'Peque'. En los últimos días había trascendido el interés del Real Valladolid en firmar al mediapunta catalán, quien no entra en los planes de Almeyda para esta temporada.

El jugador ya demostró su calidad en La Liga Hypermotion con el Racing de Santander, marcando 18 goles en Segunda División en el curso 2023/24. La llegada de Peque al José Zorrilla podría ser de gran utilidad a los blanquivioletas en su regreso a la categoría de oro del fútbol español, pero la operación se ha frenado por motivos económicos, considerándose prácticamente inviable, como ha informado la Cadena Ser en Valladolid.

El problema del Sevilla

El principal obstáculo que impide la cesión de Peque en el Pucela es el salario del futbolista, pues se trata de una cifra inasumible para el Valladolid en este momento. El de L'Hospitalet de Llobregat cobra alrededor de un millón de euros por temporada y el Sevilla tampoco podría hacerse cargo de un porcentaje de su ficha debido a los problemas financieros que atraviesa el club andaluz. Estas circunstancias podrían obligar a los de Nervión a buscarle una salida diferente a Peque con solo una semana de mercado por delante.

Peque con el Racing de Santander / Racing / X

Ante esta situación, la dirección deportiva vallisoletana, liderada por Víctor Orta, se encuentra buscando otras alternativas para terminar de apuntalar la parcela ofensiva y conseguir el ascenso. Por su parte, en el aspecto deportivo, el Valladolid ha sumado seis puntos en los dos primeros encuentros, cosechando las victorias frente a Ceuta y Castellón, lo que sitúa a los de Guillermo Almada en el escalón más alto de la clasificación.