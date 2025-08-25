La operación triple que puede desbloquear la salida de Yunus Musah

La Atalanta sigue trabajando para fichar a Yunus Musah. Con la voluntad de su nuevo entrenador, Ivan Jurić, los bergamascos están dispuestos a pagar hasta 25 millones de euros por el exfutbolista del Valencia CF, sin embargo, una nueva posibilidad habría aparecido en los últimos días. Según informa el periodista italiano Gianluca Di Marzio, Atalanta, Napoli y AC Milan estarían meditando la opción de llevar a cabo un movimiento a tres bandas que transformaría el centro del campo de sus plantillas.

La negociación en Milán

Los rossoneri, capitaneados por Massimiliano Allegri, están abiertos a dejar marchar al estadounidense, pero saben que, con menos de una semana para buscar un sustituto, no pueden hacerlo sin tener alguna operación avanzada. Es por ello que han preguntado por la situación de otro de los candidatos de su lista, Giovanni Fabbian, mediocentro ofensivo del Bolonia. Si esto avanza y el traspaso sale adelante, la reacción en cadena moverá al resto.

La reacción en cadena

Con la llegada de Fabbian al AC Milan, la Atalanta tendría luz verde para cumplir su deseo de firmar a Yunus Musah, pero primero tendría que hacer hueco en su medular. De esta forma, Marco Brescianini, pivote de 25 años que llegó este mismo verano a 'La Dea', podría salir dirección Nápoles meses después de incorporarse al club. La realidad es que el Napoli lleva todo el verano detrás de un refuerzo en el centro del campo, y ya con la opción de Musah descartada, el elegido parece ser Brescianini.

Yunus Musah / AC Milan

En definitiva, tres de los equipos de la parte alta de la Serie A siguen apurando hasta la fecha límite del mercado para diseñar sus plantillas al gusto de sus técnicos. Sin embargo, la dificultad que supone una operación con tantos protagonistas está alargando el cambio de aires del ex valencianista, un cambio de aires que, a principio del verano, parecía ser tarea fácil. De momento, lo único seguro es que su futuro continuará ligado al fútbol italiano.