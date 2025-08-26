Acuerdo total entre Villarreal y Crystal Palace por el traspaso de Yeremy Pino

La Premier League se lleva a Yeremy Pino. El Crystal Palace inglés, flamante campeón de la FA Cup 2024/25, ha llegado a un acuerdo con el Villarreal CF por el fichaje del extremo internacional absoluto por España , en una operación que se ha cerrado en 30 millones de euros más variables.

Ha sido este mediodía cuando el periodista especializado en el mercado de traspasos ha informado que el club inglés, que hasta el momento solo había preguntado por las condiciones de una posible venta, estaba en conversaciones para hacerse con los servicios del jugador del 'submarino'.

El Villarreal ha tratado de renovar al futbolista, al que únicamente le quedaba un año de contrato, pero ha recibido un "no" como respuesta y ha cerrado la operación con el Crystal Palace.

Las cifras del traspaso

La cláusula de Yeremy Pino era de 80 millones de euros, pero finalmente el traspaso se ha cerrado en 30 millones más fijos más otras cantidades en variables, una gran operación para el conjunto amarillo. El futbolista canario se convierte en la tercera gran venta del verano del Submarino amarillo, que en este periodo de traspasos ya le ha dado salida a Álex Baena, vendido al Atlético de Madrid por 42 millones de euros, y a Thierno Barry, por alrededor de 32 'kilos'.

Una baja sensible

De esta manera, el actual líder de la nueva temporada de LaLiga EA Sports dice adiós a uno de sus emblemas. Yeremy Pino se despedirá del club que le acogió cuando decidió dejar su Gran Canaria natal y mudarse a la provincia de Castellón para luchar por hacer posible su sueño de ser futbolista profesional. Un sueño que se convirtió en realidad cuando el canario debutó en cotubre de 2020 con la elástica amarilla en un choque de Europa League.

Desde entonces, Pino ha disputado 170 partidos con el Villarreal, sumando 22 goles y 23 asistencias. Además, en su temporada de debut como jugador de la primera plantilla del 'submarino', Yeremy se consagró como campeón de la Europa League.

