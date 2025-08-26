El Betis apuesta por Altimira
El club ha rechazado una oferta del Stuttgart y no tiene intención de vender
Sergi Altimira ha disputado todos los minutos posibles con el Real Betis en lo que va de temporada. Los verdiblancos confían plenamente en el joven centrocampista español y así lo han demostrado rechazando la oferta del Stuttgart. El conjunto alemán se une a Manchester City y Eintracht Frankfurt en la lista de equipos que han mostrado interés por el jugador.
El Betis considera al jugador importante e intransferible para la siguiente temporada. Además, tiene contrato hasta 2029, por ello, se remiten a su cláusula de rescisión de 50 millones de euros.
Rendimiento de Altimira
Altimira llegó al Betis la temporada 2022/23 procedente del Getafe, sin haber disputado un partido oficial con el conjunto azulón. Entra en su tercera temporada en el equipo, como uno de los futbolistas clave de Manuel Pellegrini. La participación del jugador en su primera temporada fue escasa, jugando sólo 3 partidos como titular.
La pasada campaña ganó el rol de titular en el Benito Villamarín. Disputó 51 encuentros entre todas las competiciones, siendo clave en la clasificación hasta la final de la Conference League.
