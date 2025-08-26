El futuro de Carlos Soler apunta a LaLiga

El futuro a corto plazo de Carlos Soler está lejos del Parque de los Príncipes. En los últimos días, Fabrizio Romano informó que el canterano del Valencia CF abandonará el Paris Saint-Germain durante los últimas horas del mercado estival. El periodista italiano especializado en fichajes comentó que su salida de París se podría fraguar en forma de cesión o de traspaso y que, además, los principales intereses del valenciano se encontraban en España e Inglaterra.

Carlos Soler vs Ipswich Town / West Ham

Con el paso de los días, su futuro parece estar más cerca de aclararse. Ahora, El Diario Vasco ha informado que la Real Sociedad y el PSG se encuentran negociando por Carlos Soler, una información que puede confirmar Superdeporte. El equipo donostiarra estaría interesado en hacerse con los servicios del canterano valencianista, un destino con el que ya ha sido vinculado en diversas ocasiones en el pasado, pero la situación de Fair Play era peor y el PSG no ofreció tantas facilidades. Además, este medio puede confirmar que existe otro equipo de LaLiga que está muy interesado en fichar a Soler y todavía no ha tirado la toalla.

El posible papel de Sadiq en la operación

Sin embargo, para cerrar el acuerdo, los de San Sebastián deben liberar fichas y ahí podría juega un papel clave Umar Sadiq, pretendido por el Valencia CF. El delantero nigeriano está en la rampa de salida y los de Mestalla se encuentran a la espera de que la Real Sociedad rebaje sus pretensiones por el jugador, por tanto, podría haber desenlace para ambas historias en los próximos días.

Su rendimiento en Inglaterra

Soler tiene contrato con la entidad parisina hasta 2027, por lo que sería necesario ponerse de acuerdo con el PSG para que se pueda completar el movimiento. El jugador no está en los planes de Luis Enrique para la próxima campaña y el centrocampista probaría suerte de nuevo fuera de Francia tras salir cedido al West Ham United durante el último curso. Llegó a Londres de la mano de Julen Lopetegui, pero con la destitución del técnico en el mes de enero, el valenciano tuvo que adaptarse a dos entrenadores diferentes. Pese a ello, en Inglaterra disputó una buena cantidad de minutos, aunque no terminó de ser titular regularmente.