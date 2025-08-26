El Chelsea quiere dar un golpe sobre la mesa con el fichaje de Fermín

El Chelsea FC está muy interesado en firmar a Fermín López para la mediapunta. Según The Athletic, el campeón del Mundial de Clubes está estudiando el fichaje del futbolista del FC Barcelona y valora presentar una oferta en las próximas horas por el futbolista. Por su parte, Mundo Deportivo indica que la entidad londinense le ha dado un plazo de 48 horas a Fermín para que decida su futuro y tome una decisión. En el caso de querer salir de la Ciudad Condal, el equipo 'blue' presentaría una oferta al Barça.

Ya habría oferta

Por otra parte, Sport ya menciona que hay una propuesta en firme para que Fermín fiche por el Chelsea. Según indica el medio, el club blaugrana ya habría recibido una oferta de 50 millones de euros por el futbolista de El Campillo, una opción que ya estarían valorando en su entorno. La marcha del jugador rumbo a Stamford Bridge solucionaría los problemas financieros que atraviesa el Barcelona y permitiría las inscripciones de Szczesny, Gerard Martín y Roony Bardgjhi.

Solución a corto plazo

De esta forma, confrontan las intenciones de Hansi Flick y la directiva blaugrana. Mientras que el técnico alemán pretende mantener el bloque y no perder ningún activo, el club necesita vender a un jugador importante para llegar al Fair Play Financiero. Por su parte, el deseo de los futbolistas sería permanecer en Can Barça. Sin embargo, Mundo Deportivo ha indicado que no disputar ningún minuto contra el Levante le dejó "frío", pues jugó Raphinha de enganche, lo que le convierte en un nuevo competidor por su puesto. Además, Flick dio entrada a Olmo y a Gavi antes que a él.

Flick, en la comparecencia de prensa en Sant Joan Despí previa al duelo con el Levante. / Efe / Alejandro Garcia

Por su parte, en el Chelsea le ofrecen un papel protagonista en la rotación. Tras la fuerte inversión que haría el conjunto de Londres por el jugador, Fermín llegaría para ser una pieza clave en el esquema de Enzo Maresca. La apuesta por el mediapunta es muy importante, pero la última palabra la tiene el jugador.