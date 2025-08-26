El nuevo destino de Lucas Vázquez

Lucas Vázquez ya ha escogido su nuevo destino. El futbolista de 34 años dará comienzo a una nueva etapa en su carrera tras una década vistiendo la camiseta del Real Madrid en el fútbol profesional. El Bayer Leverkusen, exequipo del actual técnico madridista Xabi Alonso y subcampeón de la Bundesliga la pasada campaña, será el equipo del atacante diestro durante las próximas dos temporadas.

Lucas Vázquez ha resuelto su futuro. El pasado mes de julio, el gallego y el Real Madrid separaron sus caminos después de casi dos décadas. Su vinculación con el equipo blanco venció a causa de la decisión unilateral del club de no renovarlo y el jugador se despidió del equipo que le vio crecer.

Equipos como el Fenerbahce, el Sevilla o el Deportivo han tanteado a Lucas a lo largo de estas últimas semanas, pero finalmente será el equipo dirigido por Erik ten Hag quien se haga con los servicios del exmadridista, que se espera que pase el reconocimiento médico y firme la documentación pertinente a lo largo del día de hoy según Fabrizio Romano.

El futbolista gallego inició su etapa formativa en su Galicia natal, pero a los 16 años la cantera blanca vio potencial en Lucas y decidió incorporarlo a su academia. Su primera etapa como merengue comenzó en el Juvenil C, y con el paso de los años fue progresando y escalando categorías hasta asentarse en el Real Madrid Castilla, filial madridista.

El salto a la élite

Sin embargo, el debut de Vázquez en la élite fue con el RCD Espanyol, club que obtuvo su préstamo en la temporada 2014/15. El futbolista de A Coruña debutó a las órdenes de Sergio González en agosto de 2014, y posteriormente se hizo con un puesto fijo en su once. Aquella temporada, su primera en la máxima categoría del fútbol español, Lucas disputó un total de 39 partidos con el conjunto perico, sumando más de tres mil minutos.

Su buen hacer en su primera campaña como profesional fue clave para que, una vez finalizase su cesión en el Espanyol, el Real Madrid optase por darle una oportunidad en la plantilla blanca, en la que ha sido un fijo desde entonces. De hecho, su temporada de debut como parte del primer equipo merengue culminó con Lucas anotando el penalti decisivo que le dio la Champions League a los madridistas en la final de Milán ante el Atlético de Madrid.

Más de 400 partidos

Tras una década vistiendo la camiseta blanca, con la que ha sumado más de veinte títulos, Lucas Vázquez deja registros de leyenda: el gallego ha superado los 400 encuentros con la camiseta del Real Madrid, concretamente un total de 402. Esta cifra, la misma que Manuel Velázquez, le permite estar entre los 25 jugadores con más partidos en la historia del equipo madrileño.