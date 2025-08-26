Oficial: Lucas Vázquez nuevo jugador del Bayer Leverkusen

El Bayer 04 Leverkusen ha anunciado esta tarde el fichaje de Lucas Vázquez. El jugador, de 34 años, llega como jugador libre, ya que su contrato con el Real Madrid expiró al final de la pasada temporada. Vázquez ha firmado un contrato con el club de la Bundesliga hasta el 30 de junio de 2027, y lucirá el dorsal número 21 en el Werkself.

“Ahora estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen. El club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal”, explica Vázquez, que fue despedido oficialmente por el Real Madrid como «una de las grandes leyendas de nuestro club» tras el Mundial de Clubes en Estados Unidos. “Mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me habían contado: el Bayer 04 está absolutamente orientado a la victoria, tiene hambre y está centrado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas y estoy deseando luchar por nuevos éxitos con el Leverkusen”.

El futbolista gallego inició su etapa formativa en su Galicia natal, pero a los 16 años la cantera blanca vio potencial en Lucas y decidió incorporarlo a su academia. Su primera etapa como merengue comenzó en el Juvenil C, y con el paso de los años fue progresando y escalando categorías hasta asentarse en el Real Madrid Castilla, filial madridista.

El salto a la élite

Sin embargo, el debut de Vázquez en la élite fue con el RCD Espanyol, club que obtuvo su préstamo en la temporada 2014/15. El futbolista de A Coruña debutó a las órdenes de Sergio González en agosto de 2014, y posteriormente se hizo con un puesto fijo en su once. Aquella temporada, su primera en la máxima categoría del fútbol español, Lucas disputó un total de 39 partidos con el conjunto perico, sumando más de tres mil minutos.

Lucas Vázquez en el último partido de Liga con el Real Madrid / X

Su buen hacer en su primera campaña como profesional fue clave para que, una vez finalizase su cesión en el Espanyol, el Real Madrid optase por darle una oportunidad en la plantilla blanca, en la que ha sido un fijo desde entonces. De hecho, su temporada de debut como parte del primer equipo merengue culminó con Lucas anotando el penalti decisivo que le dio la Champions League a los madridistas en la final de Milán ante el Atlético de Madrid.

Más de 400 partidos

Tras una década vistiendo la camiseta blanca, con la que ha sumado más de veinte títulos, Lucas Vázquez deja registros de leyenda: el gallego ha superado los 400 encuentros con la camiseta del Real Madrid, concretamente un total de 402. Esta cifra, la misma que Manuel Velázquez, le permite estar entre los 25 jugadores con más partidos en la historia del equipo madrileño.