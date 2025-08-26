Yves Bissouma muy cerca de poner rumbo a Turquía

El Galatasaray se ha reunido con el agente de Yves Bissouma para cerrar el traspaso del centrocampista de 28 años. El futbolista maliense habría dado el sí a fichar por el equipo turco. El jugador nacido en Costa de Marfil no ha contado con minutos oficiales con el nuevo director técnico Thomas Frank y no está en los planes del entrenador danés. El futbolista acaba contrato el próximo verano, por tanto, si el Tottenham quiere sacar rédito económico tendrá que venderlo en esta ventana de fichajes.

Bissouma con el 8 / X

Problemas disciplinarios

El jugador de los Spurs ha tenido varios problemas extradeportivos en su estancia con el equipo del norte de Londres. De hecho, no viajó con el Tottenham Hotspurs para disputar la final de la Supercopa de Europa frente al PSG. El motivo por el cual Thomas Frank descartó al exjugador del Brighton fue por llegar tarde a los entrenamientos en varias ocasiones. "Bissouma no ha viajado con el equipo por motivos disciplinarios. Ha llegado tarde varias veces y la última fue demasiado tarde. Con todo, hay que dar mucho cariño a los jugadores, pero también hay exigencias y consecuencias, y esta vez las hubo”. Declaró el técnico de los Spurs en la rueda de prensa previa al partido de la Supercopa de Europa.

Además, la temporada pasada el jugador fue suspendido de un partido frente al Leicester City porque se filtró un video suyo inhalando gas de la risa. La posesión de dicho gas está prohibido en Reino Unido desde hace dos años. Además, puede llevar a penas de dos años de prisión. El futbolista pidió perdón por el incidente.

Trayectoria profesional

El futbolista llegó al fútbol europeo en 2016 de la mano del Lille francés. Tras 55 partidos, cuatro goles y dos asistencias en el club francés, la Premier League se interesó en el maliense. El Brighton pagó 17 millones para hacerse con los servicios. Con el equipo de la costa sur de Inglaterra disputó un total de 124 partidos, anotando seis goles y repartiendo 3 asistencias. Tras destacar en el Brighton, el Tottenham pagó 29 millones de euros. Con el conjunto del norte de Londres ha jugado un total de 100 partidos y ha marcado dos goles. Ahora, todo apunta que el centrocampista de 28 años pondrá rumbo a Turquía.