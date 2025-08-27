Confirmado: Carlos Soler vuelve a La Liga

Fabrizio Romano informó durante los últimos días que el futuro de Carlos Soler se encontraba fuera del Parque de los Príncipes y que el exjugador del Valencia CF abandonaría el Paris Saint-Germain en los siguientes días. Además, el periodista italiano especializado en el mercado de fichajes también comentó que su salida del club parisino se podría fraguar en forma de cesión o traspaso, siendo España e Inglaterra los destinos preferidos del valenciano.

Carlos Soler, con el West Ham / West Ham

Ya se conoce su nuevo club

Ahora, ya se conoce cuál será el próximo equipo de Soler, y es que, el propio Fabrizio Romano ha confirmado que el centrocampista volverá a La Liga, concretamente a la Real Sociedad. El PSG ya ha aceptado la oferta de la entidad donostiarra para que aterrice en San Sebastián en calidad de cedido. Además, el club 'txuri urdin' contará con una opción de compra que podrá ejecutar para hacerse con los servicios del exvalencianista de forma definitiva. Por su parte, Romano señala que la Real considera que es una operación con altas posibilidades de que se convierta en un traspaso permanente.

El martes, El Diario Vasco informó que la Real Sociedad y el PSG se encontraban negociando por el jugador, una información que pudo confirmar Superdeporte. En escasas horas se ha terminado concretando la operación, juntando dos caminos que han sido vinculados en diversas ocasiones en el pasado. En ese entonces, la situación de Fair Play era peor y el club parisino no puso facilidades para cerrar el movimiento. Este medio también puede confirmar que existía otro equipo de La Liga que estaba muy interesado en fichar a Soler, pero finalmente jugará en Donostia.

Soler celebra uno de los goles de penalti ante el Real Madrid / JM López

Su rendimiento la temporada pasada

Con contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2027, no entraba en los planes de Luis Enrique para la próxima campaña, así que el jugador ha decidido probar suerte de nuevo fuera de Francia. Ya lo hizo durante el pasado curso, cuando salió cedido al West Ham United. Llegó a Londres de la mano de Julen Lopetegui, pero con la destitución del técnico en el mes de enero, el valenciano tuvo que adaptarse a dos entrenadores diferentes. Pese a ello, en Inglaterra disputó una buena cantidad de minutos, aunque no terminó de ser titular regularmente.