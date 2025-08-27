Chukwueze rumbo a la Premier

El Fulham solo ha invertido 500.000 euros este mercado, cantidad muy reducida en comparación con lo gastado por los demás equipos de la Premier League. El conjunto inglés ha logrado dos empates ante rivales complicados, Brighton y Manchester United, pero son conscientes de la necesidad de incorporar refuerzos. Samu Chukwueze ha sido el elegido por la directiva para ser el tercer fichaje del equipo. Según informa

, ambos clubes están en contacto permanente para llevar a cabo la operación por cerca de 25 millones de euros.

Chukwueze en el AC Milan

El extremo nigeriano se dio a conocer en La Liga por su pasó en el Villarreal. Chukwueze salió de la cantera groguet y con 19 años se asentó en el primer equipo, dirigido en aquel momento por Javier Calleja. Tras cinco temporadas en las que marcó 37 goles y realizó 29 asistencias, el AC Milan lo firmó por 22 millones de euros.

La adaptación al conjunto rossonero no ha sido fácil. En su primer año en el Milan las lesiones y la convocatoria a la Copa África provocaron que apenas jugara 24 partidos ligueros y solo nueve de ellos como titular. La pasada temporada no fue mejor para el nigeriano, aunque estuvo libre de molestias durante gran parte de la temporada, no contaba con la confianza de Massimiliano Allegri. Chukwueze es consciente que sus minutos en Milan van a estar limitados y la Premier League es un destino ideal para su velocidad y juego explosivo.

Competencia en el Fulham

La titularidad en el conjunto inglés no está asegurada. El Fulham cuenta con Harry Wilson y Adama Traoré en la posición de Chukwueze, ambos con experiencia contrastada en la Premier League. La competencia es considerable, pero si el nigeriano vuelve al nivel que demostró en el Villarreal, Mauro Silva contará con él en los once