Otra posible fuga del Getafe: Mayoral puede salir del club

Las principales noticias del Getafe durante este mercado de fichajes giran en torno a Christantus Uche y a Borja Mayoral. Mientras que el nigeriano tiene encarrilado su traspaso al Wolverhampton Wanderers, el delantero madrileño, como ha informado Fox Sports, avanza en sus negociaciones con el Rayados de Monterrey. De cerrarse el acuerdo, diría adiós a Bordalás y al Coliseum Alfonso Pérez y se marcharía rumbo a México.

Borja Mayoral. / EFE

Venta necesaria

La venta de alguno de los dos arietes permitiría la inscripción de los fichajes que ha realizado el conjunto 'azulón' durante el mercado estival, entre los que se encuentran Abqar o algunos conocidos por el valencianismo como Neyou y Javi Muñoz. La salida de Mayoral del Getafe dependería de si, finalmente, la entidad madrileña tiene luz verde para cerrar el traspaso de Christantus Uche. Para suplir al delantero que salga, aunque podría darse el caso de que ambos terminen abandonando la disciplina getafense, ha cogido fuerza el nombre de Iván Azón, quien llegaría como cedido.

En España solo restan unos pocos días para que finalice el mercado, no obstante, la venta de Borja Mayoral se podría concretar más allá de esa fecha, pues en la liga de México la ventana de traspasos termina el 12 de septiembre. Debido a esto, el Getafe podría perder a sus dos arietes en los próximos días, con el partido de Mestalla en la mira. Sin embargo, como ha indicado el medio antes mencionado, el Monterrey maneja otras opciones en el caso de que exista una negativa por el fichaje del de Parla.

Bajas sensibles para Mestalla

Debido a la presión financiera que atraviesa el Getafe, en el caso de avanzar en sus respectivos fichajes, Bordalás podría perder a dos de sus delanteros para el encuentro frente al Valencia CF, contando solo con Adrián Liso para la punta de ataque, a falta de cerrar una posible cesión de Azón. En el caso de Uche, Getafe y Wolves han pactado el traspaso por unos 22 millones de euros, pero sigue faltando el 'ok' del jugador, que no parece tener muy claro qué hacer.