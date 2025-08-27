Se calienta la llegada de Iván Azón a LaLiga con el Getafe

Cada vez restan menos días para el cierre del mercado de fichajes y son algunos los equipos que aún tienen diversas operaciones por cerrar, tanto en materia de entradas como de salidas. Uno de ellos es el Getafe CF, que podría experimentar la marcha de Christantus Uche y de Borja Mayoral en la misma ventana de fichajes. El nigeriano es el que más opciones tiene de abandonar el Coliseum Alfonso Pérez rumbo al Wolverhampton. Ambos clubes habrían acordado una venta a cambio de 22 millones de euros, pero aún falta el 'ok' de Uche, que no ha tomado una decisión todavía.

Iván Azón celebra un gol con el Real Zaragoza / LaLiga

Por su parte, Borja Mayoral estaría avanzando en sus negociaciones con el Rayados de Monterrey. El Getafe necesita que uno, o incluso ambos delanteros, salgan en este mercado estival para aliviar la presión financiera que atraviesa el club. El conjunto 'azulón' no ha podido inscribir a sus últimos fichajes, entre los que se encuentran Abqar, Neyou, Javi Muñoz o Kiko Femenía. No obstante, la salida de Mayoral dependería del desenlace de la operación Uche.

El objetivo del Getafe

La opción que ha cogido fuerza en las últimas horas para la delantera getafense es Iván Azón. Como ha indicado Gianluca Di Marzio, periodista especializado en el mercado de fichajes, Azón estaría cerca de llegar cedido al Getafe. El zaragozano ya se encontraba en la agenda de la entidad madrileña y entabló conversaciones por el jugador durante la pasada temporada, aunque finalmente terminó fichando por el Como de Cesc Fàbregas.

Sin minutos en el Como

El exjugador del Real Zaragoza tiene contrato con el cuadro italiano hasta junio de 2029, sin embargo, todavía no ha debutado con el Como a pesar de haber realizado una buena pretemporada. Azón no disfrutó de ningún minuto en el encuentro inaugural de la Serie A frente a la Lazio, lo que le habría llevado a buscar una salida. El Getafe, con la posible salida de Mayoral y Uche, tan solo contaría con Adrián Liso para la delantera, así que sería necesario reforzar la parcela ofensiva.