El Mallorca pesca a una 'joya' de la cantera del Barcelona

Jan Virgili ha aterrizado en la tarde de este miércoles en Palma de Mallorca para formalizar su fichaje por el RCD Mallorca en calidad de traspasado procedente del FC Barcelona.

En las últimas horas se había visto al director de fútbol, Pablo Ortells, y a su ayudante en la dirección deportiva, Aritz Aduriz, reunidos con el director deportivo del Barça, Deco, en la ciudad condal con motivo de las negociaciones por el joven jugador.

Virgili llegará a la isla y cumplirá uno de los deseos del técnico bermellón, Jagoba Arrasate, que ha repetido en varias ocasiones la necesidad de reforzar las bandas ante la falta de futbolistas de ese perfil en la plantilla del club balear.

El extremo barcelonés había deslumbrado recientemente en la final de la Copa Intercontinental Sub-20 con el cuadro azulgrana y disfrutará de esta manera de su primera experiencia plena en el fútbol profesional.