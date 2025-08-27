El Mallorca pesca a una 'joya' de la cantera del Barcelona
EFE
Jan Virgili ha aterrizado en la tarde de este miércoles en Palma de Mallorca para formalizar su fichaje por el RCD Mallorca en calidad de traspasado procedente del FC Barcelona.
En las últimas horas se había visto al director de fútbol, Pablo Ortells, y a su ayudante en la dirección deportiva, Aritz Aduriz, reunidos con el director deportivo del Barça, Deco, en la ciudad condal con motivo de las negociaciones por el joven jugador.
Virgili llegará a la isla y cumplirá uno de los deseos del técnico bermellón, Jagoba Arrasate, que ha repetido en varias ocasiones la necesidad de reforzar las bandas ante la falta de futbolistas de ese perfil en la plantilla del club balear.
El extremo barcelonés había deslumbrado recientemente en la final de la Copa Intercontinental Sub-20 con el cuadro azulgrana y disfrutará de esta manera de su primera experiencia plena en el fútbol profesional.
- Acelerón del Valencia CF por Ramazani
- El Valencia CF anuncia un acuerdo con Elevate para el Nou Mestalla
- Guillamón pasa la revisión y firma dos años con el Hajduk Split
- Tira y afloja final por la cesión de Largie Ramazani
- El Valencia CF avanza por Sangaré con la competencia del Oporto
- El Valencia, 24 horas pendiente del Leeds por Ramazani
- Ramazani, fuera de la convocatoria del Leeds mientras se negocia su llegada al Valencia CF
- El futuro de Carlos Soler apunta a LaLiga