El Tottenham se interesa por Paqueta

El Tottenham se ha interesado por el centrocampista brasileño Lucas Paquetá. El futbolista del West Ham tiene contrato hasta 2027, pero vería con buenos ojos firmar por los Spurs. A pesar de haber comenzado la liga de forma inmejorable, dos victorias ante Burnley y Manchester City, el conjunto de Thomas Frank no da por finalizado su mercado y considera al jugador de Los Hammers la incorporación necesaria.

Rendimiento de Paquetá

El brasileño es la estrella del West Ham, desde su llegada en 2022 se ha convertido en el jugador más diferencial del conjunto londinense. Aunque sus números no destacan, todas las jugadas del equipo nacen de los pies de Paquetá. En sus tres temporadas en el club ha disputado 123 partidos marcando 20 goles y repartiendo 14 asistencias.

Polémica con las apuestas deportivas

Los últimos años de Paquetá no han sido fáciles, ha estado envuelto en polémicas por apuestas deportivas. El internacional con Brasil fue acusado por FA (federación inglesa de fútbol) de haber cometido cuatro infracciones en relación a su conducta en los partidos de la Premier League con el West Ham ante el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

Mientras todo el escándalo extradeportivo sucedía, el Manchester City estaba interesado en firmar al jugador. Finalmente, los citizen decidieron abandonar la operación para no estar involucrados en la polémica. La Justicia Británica declaró inocente a Paquetá el pasado 31 de julio quedando libre de todos los cargos.