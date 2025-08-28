Álex Jiménez, en la mira del Bournemouth

Álex Jiménez parece tener las horas contadas en el AC Milán. El canterano del Real Madrid abandonó la entidad blanca en 2023 rumbo a Italia. Tras una temporada cedido, los rossoneri desembolsaron 5 millones de euros para hacerse con los servicios del lateral de Leganés. Massimiliano Allegri, técnico del AC Milan, habría dejado fuera de la convocatoria para el próximo partido de Serie A debido a motivos disciplinarios, según Sky Sport Italia.

Álex Jiménez en un partido con el AC Milan / @acmilan

Ahora, según Matteo Moretto, el Milan estaría buscándole salida en forma de traspaso definitivo o una cesión con obligación de compra. El futbolista madrileño no disputó ni un minuto en el partido de Coppa Italia ante el Bari pero jugó, sustituyendo a Pervis Estupiñán, la segunda parte ante el Cremonese en la primera jornada de Serie A. Según el periodista, el español estaría en la agenda de Bournemouth, Como y Roma. De hecho, el equipo de Andoni Iraola sería el mejor posicionado para hacerse con el jugador formado en La Fábrica.

De esta manera, Álex Jiménez llegaría al Vitality Stadium con la posibilidad de ocupar ambas bandas. Por una parte, para reemplazar a Milos Kerkes tras su salida al Liverpool y competirle el puesto a Adrien Truffert como, por otro lado, ocupar el carril derecho en detrimento del veterano y capitán cherry, Adam Smith que ha dejado atrás al exjugador del FC Barcelona, Julián Araujo. Esta versatilidad le permitiría ser importante en los planes de Andoni Iraola dado que, además, podría situarse en posiciones más adelantadas en el terreno de juego.

Lateral ofensivo y versátil

La pasada campaña disputó 1.270 minutos en Serie A repartidos en 22 encuentros en los que ha repartido una asistencia. Además de cuatro partidos de Coppa Italia y 18 con el filial rossonero en los que ha aportado cuatro goles. En todos estos partidos ha ido intercalando su posición y ha ocupado ambas bandas de manera indiferente. También ha sido convocado con la selección española sub-17 y sub-19 en varias ocasiones.