El AC Milan cierra el fichaje de Christopher Nkunku

Christopher Nkunku ya sabe dónde jugará esta temporada. El Chelsea, club con el que tiene contrato hasta 2029, necesitaba vender a algunos de sus futbolistas para paliar el overbooking que tiene en su plantilla, y el nombre del francés era uno de los señalados. De esta forma, uno de los equipos que estaba en busca de un refuerzo para su parcela ofensiva se ha lanzado a por el delantero. Se trata del AC Milan, quien según Fabrizio Romano ya tendría un acuerdo con los Blues para cerrar la operación.

Las cifras del traspaso

Aunque los ingleses tenían la intención de ingresar más de 50 millones de euros para dejar salir a Nkunku, parece que finalmente han rebajado sus pretensiones. El periodista italiano asegura que el fichaje se terminará haciendo en 42 millones, de los cuales 35 serán fijos y los 7 restantes serán variables. Además, en Londres se quedan un porcentaje de futura venta. En total, el monto que obtiene el Chelsea le servirá para hacer frente alguna de las llegadas por las que está negociando hace tiempo. Alejandro Garnacho podría ser el gran beneficiado, aunque Xavi Simons también podría ser el elegido.

Otros pretendientes

A lo largo del mercado estival, varios han sido los equipos con los que se ha relacionado al internacional francés. En la misma Premier League, el Manchester United habría sido uno de los que preguntó por su situación, aunque se terminaron decantando por otros nombres como Sesko, Cunha o Mbeumo. Más allá de Inglaterra, hace pocas semanas se planteó una posible vuelta de Nkunku al que fuera su equipo antes de fichar por el Chelsea.

Christopher Nkunku, de 24 años, ha brillado este curso con el Leipzig. / DPA vía Europa Press

Desde Alemania, el RB Leipzig pensó en el regreso de su exfutbolista ante su salida inminente de Londres. Se entiende el acercamiento de los de Red Bull viendo el gran rendimiento que tuvo allí, marcando 70 goles y repartiendo 56 asistencias en 172 partidos vistiendo su camiseta. Precisamente fue su olfato goleador el que le permitió destacar y captar la atención del Chelsea, que pagó 60 millones en 2023 para hacerse con él.