Oriol Romeu resciende su contrato con el Barça

Tras otro verano en Can Barça con los problemas financieros como protagonista, todo parece indicar que dichos rompecabezas están a punto de darle un respiro al FC Barcelona. Después de no conseguir el fichaje de Nico Williams a causa de no poder asegurarle la inscripción desde el primer momento, la directiva culé está en proceso de desatascar la operación salida de los descartes de Hansi Flick. Entre ellos, Ter Stegen, Héctor Fort, Oriol Romeu o la posible marcha de Casadó, Fermín o Araujo si llega una buena oferta por ellos.

Romeu y De Jong presionan a Espino / LaLiga

La primera en hacerse oficial ha sido la rescisión del contrato de Oriol Romeu. La salida del canterano culé del FC Barcelona era cuestión de tiempo. El exfutbolista del Valencia, que llegó desde el Girona en 2023 para disputar su segunda etapa en el club catalán, ha rescindió su contrato con los catalanes tras pasar la pasada temporada cedido en el propio Girona. De esta manera, el Barça consigue liberar suficiente masa salarial que le permitirá contar con el espacio financiero necesario para inscribir a Gerard Martín. El lateral podrá estar disponible para el partido ante el Rayo Vallecano en Vallecas para la tercera jornada de LaLiga.

El objetivo, cerrar las inscripciones

Con esta operación, además de la cesión de Iñaki Peña al Elche previa renovación con la entidad catalana, el club espera poder cerrar las inscripciones de Wojciech Szczesny, Gerard Martín y Roony Bardghji. El portero polaco y el lateral catalán parece que estarán ante el Rayo Vallecano, sin embargo, el atacante sueco deberá esperar a la salida de Héctor Fort. Por su parte, la marcha de Jan Virgili al RCD Mallorca ha contribuido a las posibles inscripciones. Por otro lado, el Chelsea se habría interesado en hacerse con los servicios de Fermín. Los blues podrían ofrecer una cifra superior a los 50 millones de su valor actual que permitiría aclarar las inscripciones para los de Hansi Flick y sanear las arcas del Camp Nou tras años de dolores de cabeza.

Fermin López recibe el trofeo de mejor jugador del Gamper-2025 tras anotar dos goles al Como. / FCBARCELONA

Fin de la segunda etapa

De esta manera, Oriol Romeu se despedirá del club de su vida por segunda vez. La primera fue en 2011 cuando el Chelsea pagó 4 millones de euros por su fichaje. Tras dos años en Londres, aterrizó en Valencia en calidad de cedido. Con los de Mestalla disputó 18 partidos entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League en los que no consiguió ni goles ni asistencias. Sus mejores temporadas llegaron en Inglaterra de la mano del Southampton con los que disputó 256 partidos en las ocho temporadas que estuvo ligado al club. En 2022 regresó a LaLiga de la mano del Girona y tras una muy buena temporada firmó con el FC Barcelona con la misión de reemplazar a Sergio Busquets. A pesar de una buena pretemporada e inicio de liga, poco a poco fue disminuyendo su nivel y la pasada temporada la jugó de vuelta en Montilivi como cedido.