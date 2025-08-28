Stanis Idumbo dejará el Sevilla

El Sevilla FC se encuentra en una situación muy delicada. En estos momentos, incluso con la salida de Loic Badé, necesita seguir haciendo caja para poder inscribir a sus nuevos fichajes. Loic Badé o Lucien Agoumé son futbolistas con cartel internacional y con posibilidad de dejar un buen monto en las arcas del Ramón Sánchez Pizjuán. Aun así, los canteranos como Juanlu, Carmona, Kike Salas o Stanis Idumbo podrían tener las horas contadas en el club del Nervión.

Según Matteo Moretto y Fabrizio Romano, la salida de este último sería cuestión de tiempo. El belga nacido en Francia pondría rumbo a la Ligue 1 de la mano del AS Monaco. De hecho, la operación estaría pendiente de la revisión médica pertinente para poder cerrarse. De esta manera, el futbolista, que llegó al Sevilla Atlético en 2023 por 400.000 euros, abandonaría la capital andaluza para aterrizar en el Principado de Mónaco.

Las cantidades rondarían los 10 millones de euros que, en este caso, se contaría casi en su totalidad como plusvalía. Así pues, el Sevilla cerraría una salida que le permitiría sanear bastante sus cuentas aunque, seguramente, no sea la última que tengan que afrontar. La operación ha sido bastante sencilla dado que el actual director deportivo de la entidad sevillana, Antonio Cordón mantiene relación con el AS Mónaco, en el que ejerció dicho cargo en el pasado.

Stanis Idumbo en el Ramón Sánchez Pizjuán

Stanis Idumbo aterrizó en Sevilla para formar parte de la plantilla del filial sevillista, el Sevilla Atlético. Fue en enero de 2024 desde el Ajax holandés con la intención de estar en dinámica del primer equipo. Tras algún que otro detalle de calidad en su estancia en la capital andaluza, abandonará la entidad con una lesión tras abandonar el partido ante el Athletic Club en la primera parte de la primera jornada de LaLiga 2025/2026. En 18 encuentros disputados con los hispalenses ha conseguido un gol y ha repartido tres asistencias.