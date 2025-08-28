Tottenham y Chelsea se disputan a Xavi Simons

El futuro de Xavi Simons está aún por resolver. Todo parece indicar que no jugará más para el RB Leipzig y que, además, su destino será Inglaterra, concretamente en la capital, Londres. A pesar de haber muchas opciones en la ciudad del Támesis, el canterano del FC Barcelona estaría entre el Chelsea y Tottenham como sus principales destinos. De hecho, con los actuales campeones del mundo ya contaría con los términos personales acordados desde julio a falta de acuerdo entre los clubes.

Según Fabrizio Romano, Xavi Simons habría aterrizado en Londres acompañado de su entorno más cercano para aclarar su futuro lo antes posible. Todo eso con el permiso de su actual club, el RB Leipzig. Por un lado, el Tottenham se encontraría, desde el día de hoy de manera oficial, negociando con el club de la factoría RedBull. Por su parte, sus vecinos de Stamford Bridge mantendrían contacto con el Leipzig mientras que tendría el sí del jugador desde julio.

De la misma manera, el Chelsea también estaría interesado en hacerse con los servicios de Fermín. Los blues podrían llegar a abonar hasta 75 millones de euros por el andaluz a pesar de que Flick cuenta con él. El futbolista se encontraría meditando la decisión de salir del Camp Nou en busca de más minutos que los que le asegura el técnico alemán. Aunque en lo deportivo, tal vez, no serían buenas noticias, el FC Barcelona conseguiría liberar mucho espacio financiero si se llega a dar esta salida.

Xavi Simons: Barça, PSG, PSV y RB Leipzig

Xavi Simons contra el Eintracht Frankfurt / Bundesliga

El nacido en Ámsterdam llegó a Can Barça en 2010. Tras pasar por todas las categorías inferiores del club culé, se marchó al PSG en 2019, en edad cadete. En París disputó 11 partidos con el primer equipo en los que consiguió repartir una asistencia. En 2022 firmó por el PSV para regresar al PSG un año más tarde. En este momento, los parisinos lo cedieron al RB Leipzig que, tras dos campañas, pagaron 50 millones a los franceses para hacerse con los servicios del neerlandés. Desde su llegada a Alemania, ha participado en 78 partidos con los de RedBull en los que ha conseguido marcar 22 goles y repartir 24 asistencias.