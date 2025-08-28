Urko González regresa al Espanyol

El RCD Espanyol ha hecho oficial el regreso de Urko González para esta nueva temporada. Tras un año cedido en el club perico donde fue clave en la permanencia del conjunto dirigido por Manolo González, el canterano de la Real Sociedad regresa a Cornellà-El Prat para la próxima campaña en la que buscarán asegurar la permanencia lo antes posible y conseguir cotas más altas que el pasado curso. De esta manera, Urko se convierte en el decimotercero refuerzo de la entidad catalana.

La operación se ha cerrado por 5 millones de euros que el Espanyol abonará a la Real Sociedad para hacerse, definitivamente, con los servicios del vitoriano. De esta manera, el canterano de la Real abandona el club de su vida en el que llegó en 2018. Eso sí, los donostiarras se reservan el 20% de la plusvalía de una posible venta, así como un futuro derecho de tanteo. Así pues, Sergio Francisco confía en Jon Gorrotxategi como el reemplazo de Zubimendi en la posición de mediocentro pero el club no se olvida de un futbolista que ha demostrado nivel suficiente para LaLiga.

Urko González, clave en la permanencia perica

Urko González disputó más partidos en media temporada con el RCD Espanyol que en 6 años en Anoeta. Desde su llegada en enero de este mismo año, se hizo indiscutible en el centro del campo de Manolo González. Formó buena dupla junto a Alex Kral y consiguió repartir dos asistencias en los seis meses que duró su cesión. Eso sí, disputó 35 partidos en la temporada que el filial de la Real disputó en la Segunda División con Jon Karrikaburu, Robert Navarro, Beñat Turrientes, Germán Valera, Jon Pacheco u Olasagasti.