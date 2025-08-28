Nick Woltemade, el delantero elegido por el Newcastle

Nick Woltemade es uno de los delanteros más cotizados del mercado. Por su juventud y proyección, parece ser una apuesta de futuro bastante segura, y varios han sido los equipos que han tratado de ficharle este verano. Con la opción del Bayern de Múnich cada vez más lejana, la información de Craig Hope, periodista de Daily Mail, y confirmada por Fabrizio Romano, es que un conjunto inglés está muy cerca de incorporarlo a sus filas. Se trata del Newcastle, que tras un mercado muy movido en la parcela ofensiva, podría haber encontrado a su tan esperado '9'.

Bombazo de 'Las Urracas'

En cuanto a la cifra que pueden llegar a pagar 'Las Urracas' por el futbolista, las informaciones son diversas y aún no está del todo claro el precio final. En Alemania, Florian Plettenberg afirma que la operación se puede cerrar en 85 millones fijos más 5 en variables, pero está por ver cuál será el desembolso total. Lo que parece seguro es que el acuerdo con el futbolista está cerrado, y si las posturas entre clubes están cerca, Woltemade jugará en la Premier League.

El culebrón con el Bayern

El equipo de Múnich llegó a hacer dos ofertas para llevarse a una de las grandes promesas del fútbol alemán, aunque el presidente del Stuttgart, Alexander Wehrle, afirmó lo siguiente: "No queremos venderlo. La situación no ha cambiado". Eso sí, también dijo que solo podrían replantearse la situación si reciben una oferta "extraordinaria", y todo apunta a que podría haber llegado en las últimas horas.

Gol de cabeza de Nick Woltemade contra Francia Sub-21 / EFE

De hacerse oficial, el Newcastle incorpora en Woltemade a una de las sensaciones de la Bundesliga en la temporada 24/25. Jugando poco más de la mitad de los minutos disponibles, anotó 12 goles y repartió 2 asistencias en 28 partidos, según la página web Transfermarkt. Además, su participación en el Europeo sub-21 de este verano le sumó más valor a su salida, coronándose como máximo goleador y asistente, con 6 tantos y 3 pases de gol, y postulándose como una de las referencias de cara al futuro