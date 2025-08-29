César Azpilicueta jugará en el Sevilla

El fichaje de César Azpilicueta por el Sevilla está a nada de hacerse oficial. El veterano defensa, libre tras acabar contrato con el Atlético de Madrid, ha aterrizado este viernes en Sevilla para pasar el reconocimiento médico y rubricar un acuerdo por una temporada con opción a otra más. Su trayectoria y capacidad para jugar en todas las posiciones defensivas lo convierten en un recurso de lujo para el Sevilla de Almeyda.

El club andaluz valora especialmente su experiencia, polivalencia y, sobre todo, las condiciones económicas de la operación. Azpilicueta, que acaba de cumplir 36 años, aportará oficio a una defensa que aún arrastra incertidumbres, y encaja en la planificación de Antonio Cordón con Matías Almeyda como técnico. El bicampeón de Europa con el Chelsea se convierte en el cuarto fichaje del mercado junto a Alfon, Suazo y Vlachodimos, aun por inscribir.

Para su inscripción aún falta que se concrete la de Vlachodimos, aunque las salidas de Idumbo y posibles traspasos de Juanlu o Lukebakio facilitarán el registro de Azpilicueta y otros refuerzos. Paralelamente, el club continúa negociando con jugadores como Joan Jordán, Marcao Sow o Nianzou para que acepten una rebaja salarial con el objetivo de aligerar la masa salarial y cumplir con los requisitos de LaLiga.

Leyenda blue formada en Osasuna

Cesar Azpilicueta of Atletico de Madrid competes for the ball with Kike Barja of CA Osasuna during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Atletico de Madrid at El Sadar on May 15, 2025, in Pamplona, Spain.

Formado en Osasuna, el navarro ganó casi todo en el Chelsea —Premier League, Champions, Europa League— y completó dos años con el Atlético. En su etapa colchonera disputó 54 partidos, con parón por lesión en la pasada temporada. Ahora percibirá un salario muy inferior al que tenía en el Metropolitano, fijado en torno al millón de euros netos. La última temporada disputó 20 partidos y cerca de 1.200 minutos. Ahora, sin una pretemporada completa, deberá ponerse en forma antes de estar disponible para Almeyda.