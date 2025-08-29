Fin del culebrón: Iván Azón elige Inglaterra

Uno de los nombres que ha estado en la agenda del Valencia CF era Iván Azón. Durante gran parte de este mercado de fichajes ha sonado el delantero zaragozano para ocupar la parcela ofensiva. Finalmente, el Valencia decidió hacer ‘All in’ por Umar Sadiq. Mientras que el nigeriano espera al conjunto valenciano, uno de los nombres que habían sonado para ocupar la línea ofensiva del conjunto dirigido por Corberán se ha decantado por el Ipswich Town.

El equipo de la Championship ha anunciado mediante el siguiente comunicado el fichaje del delantero español:

El Ipswich Town está encantado de confirmar el fichaje del delantero español Iván Azón. Iván llega cedido por el club italiano Como, con un contrato que se extiende hasta el final de la temporada 2025/26. El jugador de 22 años surgió de la cantera del Real Zaragoza y se convirtió en un jugador habitual del primer equipo de Los Blanquillos, disputando 150 partidos y marcando 27 goles durante su estancia en el club. Se trasladó al club de la Serie A Como en enero y ahora se traslada al Town, convirtiéndose en el noveno fichaje del Blues del verano. “Es una sensación increíble sumarme al club”, afirmó Iván. Me siento orgulloso y agradecido de estar aquí en Ipswich. Es un gran club con una larga historia y quiero trabajar duro para ayudar al equipo y hacer sentir orgullosa a la afición. “He tenido muy buenas conversaciones con el entrenador, Kieran McKenna, quien me ha dado la confianza para dar lo mejor de mí cada día. “El Ipswich es un club con mucha historia y unos aficionados muy apasionados, algo que estoy deseando experimentar. Soy un delantero fuerte y rápido que lo dará todo por el equipo. Tengo muchas ganas de ponerme la camiseta y jugar ante la afición.

Iván Azón Ipwsch / X

A pesar de que hace unas semanas el entrenador del Ipswich Town daba a entender que el futbolista zaragozano no ficharía por el club, finalmente el delantero de 22 años se unirá al club inglés. "No, el fichaje no ha avanzado finalmente. No voy a decir nada más por respeto a todas las partes implicadas. No creo que el jugador (Azón) vaya a unirse al Ipswich en esta ventana del mercado", respondió McKenna en la sala de prensa de Portman Road tras el empate a un gol en la segunda jornada de la Championship.

Hace unas semanas, el Ipswich acometió el fichaje, procedente del Ajax de Chuba Akpom, al que esperan para la próxima semana como la principal alternativa para dar descanso en su ataque al internacional escocés George Hirst.

Sin minutos en el Como

El exjugador del Real Zaragoza tiene contrato con el cuadro italiano hasta junio de 2029, sin embargo, todavía no ha debutado con el Como a pesar de haber realizado una buena pretemporada. Azón no disfrutó de ningún minuto en el encuentro inaugural de la Serie A frente a la Lazio, lo que le habría llevado a buscar una salida. Finalmente, el destino será Inglaterra, aunque se le vinculó con varios equipos de España como Getafe o Valencia.