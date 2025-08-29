David Carmo, objetivo del Valencia, se marcha al Oviedo

David Carmo llega al Real Oviedo en calidad de cedido desde el Nottingham Forest, con opción de compra incluida al final de temporada. Tras varias semanas de negociación, el central de 1,96 metros ya se encuentra en Asturias para ultimar su incorporación y pasar el reconocimiento médico, con el objetivo de apuntalar el eje defensivo del equipo carbayón en la fase decisiva del mercado estival.

El zaguero portugués, también con nacionalidad angoleña, había sido objetivo de mercado del Valencia CF hace unas semanas, según informó SUPER. El club blanquinegro lo había valorado como posible refuerzo, aunque finalmente no concretó nada y el Oviedo se ha inclinado por el defensa. Además, Carmo habría formado parte de una operación trenzada por el Sevilla en el traspaso de José Ángel Carmona, aunque el acuerdo se vino abajo y permitió que el futbolista se decantara por el conjunto asturiano

¿Quién es David Carmo?

Formado inicialmente en clubes como Benfica y Braga, Carmo dio el salto al Oporto en 2022 por unos 20 millones de euros. Posteriormente, jugó cedido en el Olympiacos y fue fichado por el Nottingham Forest por 11 millones, aunque no ha logrado acumular muchos minutos. En la pasada temporada brilló en Grecia, disputando 34 partidos entre liga local y competiciones europeas. El Real Oviedo suma con esta incorporación experiencia internacional, capacidad aérea y presencia física en el centro de la zaga. Además, Carmo ocupa perfil zurdo, una pieza muy difícil de encontrar y valorada por Paunović.