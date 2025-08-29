Fenerbahçe pone fin al proyecto de Mourinho tras quedarse fuera de Champions

El Fenerbahçe ha anunciado el cese de José Mourinho como entrenador un año después de su llegada. Su contrato se ha rescindido de mutuo acuerdo tras la eliminatoria ante el Benfica, que dejó al club fuera de la fase de grupos de la Champions League. El club ha agradecido sus servicios en el comunicado oficial y ha expresado sus mejores deseos para su futuro.

José Mourinho en el partido ante Benfica / @Fenerbahce

La eliminación europea ha sido la gota que colmó el vaso. El tropiezo ante Benfica y un rendimiento irregular en la Süper Lig han empujado a los dirigentes turcos a tomar esta decisión. A pesar de un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas en 62 partidos, Mourinho no ha logrado vencer al Galatasaray, su gran rival, ni levantar ningún título.

El técnico, de 62 años, aterrizó en Estambul en julio de 2024 con la expectativa de romper la hegemonía local y clasificar al equipo para la Champions. Su salida convierte al Fenerbahçe en el club donde menos tiempo ha dirigido comparado con sus etapas en Chelsea, Real Madrid, Inter o Manchester United.

Su próximo destino

Mourinho levantando la Conference League / UEFA

Ahora Mourinho queda libre y su futuro en los banquillos vuelve a convertirse en un tema de conversación. Se barajan opciones como su retorno a la Premier League, con rumores desde Nottingham Forest hasta un posible interés del Rangers, mientras que algunos apuntan hacia Arabia Saudí como posible destino.