Jakub Kiwior, a un paso del Oporto

El Arsenal sigue moviéndose en el mercado y, tras cerrar incorporaciones de peso como Zubimendi, Eze, Gyökeres o Madueke, no se conforma. El club londinense quiere mantener el pulso con el Liverpool en la Premier League y sigue apuntando a reforzar su defensa, donde por ahora solo ha llegado el exvalencianista, Cristhian Mosquera.

Mosquera firmando con el Arsenal junto a Arteta / X

El objetivo de Arteta

El gran objetivo de Mikel Arteta es Piero Hincapié. El ecuatoriano, capaz de rendir tanto como central como en el lateral izquierdo, ya ha transmitido al Bayer Leverkusen su intención de dar un salto de nivel y recalar en la Premier. El conjunto alemán, sin embargo, no quiere desprenderse fácilmente de otra pieza importante del equipo campeón de la Bundesliga y se agarra a su cláusula de 60 millones, aunque podría aceptar menos para no retener a un jugador descontento.

Dejar salir antes de entrar

Para que la operación avance, el Arsenal necesita liberar espacio en su plantilla. Entre los señalados para salir están Zinchenko, Fábio Vieira, Reiss Nelson y también Jakub Kiwior, cuyo destino apunta al Porto. El polaco ha perdido peso en los planes de Arteta y se perfila como moneda de cambio en la reestructuración de la defensa.

En este contexto, Arsenal y Oporto están muy cerca de cerrar el traspaso de Jakub Kiwior al club portugués. La operación, prevista como cesión con opción de compra, podría materializarse solo si el conjunto londinense confirma el fichaje de Piero Hincapié, central ecuatoriano del Bayer Leverkusen. Según Fabrizio Romano, el acuerdo se cerraría con una prima de cesión de 2 millones de euros más una opción de compra obligatoria de 17 millones de euros más 5 en variables.

Kiwior, el elegido para conseguir espacio

La marcha de Kiwior es clave para que Arsenal pueda acometer la llegada de Hincapié, tanto por precio como por posición. En las últimas horas, el jugador polaco habría aceptado la propuesta del Oporto, y solo está pendiente de que el club inglés asegure la contratación de su sustituto para dar luz verde total al traspaso. El Leverkusen valoraría a su jugador por encima de los 50 millones de euros y no aceptaría menos para dejar salir a uno de sus pilares defensivos.