Xavi Simons escoge al Tottenham

El futuro de Xavi Simons ya está resuelto. Después de varias semanas de incertidumbre y con Chelsea y Tottenham peleando por hacerse con sus servicios, el neerlandés ha decidido vestir la camiseta de los Spurs. El RB Leipzig y el club londinense han cerrado un acuerdo en torno a los 60 millones de euros. De esta manera, el canterano del FC Barcelona abandona definitivamente la Bundesliga para iniciar una nueva etapa en la Premier League.

La operación se ha acelerado en las últimas horas. Simons aterrizó en Londres junto a su entorno y, con permiso del Leipzig, mantuvo conversaciones tanto con el Chelsea como con el Tottenham. Aunque con los blues ya tenía un principio de acuerdo desde julio, la propuesta deportiva de los de Ange Postecoglou habría terminado por convencerle. El neerlandés será una de las grandes apuestas de los londinenses para competir por todo en Inglaterra y en Europa. Cabe recordar que Eberechi Eze rechazó la propuesta de los Spurs para firmar con el Arsenal.

El Tottenham suma así a un futbolista polivalente, capaz de jugar como mediapunta, extremo o incluso en posiciones más retrasadas. Su llegada supone un salto de calidad en la zona ofensiva y permitirá al técnico australiano contar con más alternativas en ataque. Además, el club logra adelantarse a su vecino de Stamford Bridge, que parecía tener la delantera en la negociación.

Xavi Simons, estrella desde pequeño

Xavi Simons, jugador del RB Leipzig / EFE

Xavi Simons, nacido en Ámsterdam en 2003, se formó en La Masia desde 2010 hasta 2019, cuando fichó por el PSG. En el conjunto parisino apenas disputó 11 partidos con el primer equipo antes de firmar por el PSV en 2022. Tras una gran temporada en Eindhoven, el PSG lo recompró para cederlo al RB Leipzig en un primer año y venderlo en el segundo por 50 millones de euros, donde ha jugado las dos últimas campañas. Con el conjunto alemán ha participado en 78 encuentros, firmando 22 goles y 24 asistencias, números que explican por qué la Premier League se ha convertido en su siguiente destino.