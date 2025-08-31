El AC Milan lanza una oferta por Joe Gomez

El AC Milan ha presentado una oferta oficial al Liverpool por el defensor inglés Joe Gomez, en lo que podría convertirse en una de las operaciones destacadas del cierre del mercado de verano. Según Fabrizio Romano, la propuesta del conjunto italiano contempla un traspaso, y ambos clubes ya se encuentran en conversaciones para definir los términos del acuerdo.

Joe Gomez - LFC / LFC

Condicionado a la llegada de Guéhi

Liverpool no se opone a la salida del jugador de 28 años, pero ha condicionado su marcha a la incorporación del también internacional inglés Marc Guéhi, actual jugador del Crystal Palace. La dirección deportiva de los ‘Reds’ considera que Guéhi sería una pieza clave para reforzar su zaga si finalmente se concreta la baja de Gómez.

Una etapa de altibajos

Joe Gomez, que ha estado en Anfield desde 2015, ha mostrado solidez defensiva cuando ha estado libre de lesiones, aunque en las últimas temporadas su protagonismo se ha visto reducido. El Milan, por su parte, busca fortalecer su defensa con un jugador experimentado y versátil, capaz de actuar tanto como central como lateral.

joe gomez -LFC / LFC

Día decisivo

Se espera que tanto hoy como mañana los días sean decisivos, con los clubes acelerando las gestiones antes del cierre del mercado de fichajes. Mientras tanto, el futuro de Joe Gomez pende de un hilo, a la espera de que Liverpool concrete la llegada de su posible reemplazo.