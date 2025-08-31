El 'Dibu' Martínez acepta la propuesta del Manchester United

El Manchester United no está viviendo su mejor época en cuanto a resultados. En un equipo que ni siquiera estará en competiciones europeas esta temporada, uno de los mayores problemas está en la portería. Con las dudas que dejan tanto Onana como Bayındır, la dirección deportiva del club inglés lleva todo el verano tratando de encontrar un guardameta de garantías. Ahora, el 'Dibu' Martínez parece ser el elegido y, según informa Fabrizio Romano, ya tendrían un acuerdo con él para llevar a cabo su fichaje.

Fichaje necesario

De momento, y aunque la parte contractual esté pactada, los de Old Trafford tendrán que negociar con el Aston Villa para hacerse con los servicios del campeón del mundo con Argentina en 2022. Los de Unai Emery cuentan con una baza clave para no bajar sus pretensiones: el 'Dibu' renovó hasta 2029 la temporada pasada, por lo que no tendrán ninguna prisa en dejarle marchar. Sobre todo porque, con muy pocos días de mercado por delante, no será fácil conseguir un sustituto a la altura.

El Dibu después de parar los penaltis / Twitter

Lo cierto es que, más allá de que hayan reforzado el equipo con una inversión grande, la plantilla de Rúben Amorim sigue teniendo carencias defensivas que le cuestan partidos. El pasado miércoles, sin ir más lejos, el United quedaba eliminado de la EFL Cup ante el Grimsby Town, conjunto de la cuarta división inglesa. Además, lo hacía desde el punto de penalti, situación de juego que el 'Dibu' Martínez domina como muy pocos porteros en el mundo.

El mercado del United

230 son los millones de euros que lleva gastados el equipo de los Diablos Rojos durante este mercado. Benjamin Sesko fue el más caro, ya que pagaron 76,5 millones al RB Leipzig para llevárselo, pero los precios de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo rondaron la misma cifra. Sin embargo, la venta de Alejandro Garnacho al Chelsea por 46 millones de euros puede servir para realizar la inversión necesaria para firmar al portero argentino.