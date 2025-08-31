Diego Carlos podría acabar en el Como

Según Fabrizio Romano, tanto Diego Carlos como Stefan Posch serán nuevos futbolistas del Como en las próximas horas. De esta manera, el equipo dirigido por Cesc Fábregas habría incorporado hasta 14 futbolistas en su plantilla para esta nueva temporada en la Serie A. Por un lado, el austríaco llegaría cedido con opción de compra obligatoria mientras que el brasileño mediante una cesión simple hasta final del presente curso.

El exjugador del Sevilla llegó al fútbol turco el pasado mercado de invierno a cambio de 11,5 millones de euros. Tras no convencer a José Mourinho, ya destituido, fue añadido a la lista de transferibles junto a otros futbolistas de la entidad otomana como Emre Mor o Amrabat. Aunque los italianos pagarán 3 millones de euros por el préstamo del brasileño, no estaría incluida en la operación una opción de compra por el defensor al término del curso.

Diegos Carlos en Sevilla

Diego Carlos controlando un balón con el Sevilla FC / @SevillaFC

Diego Carlos aterrizó en el Ramón Sánchez-Pizjuán en 2019. Llegó desde el FC Nantes de la Ligue 1 a cambio de 15 millones de euros. En la capital andaluza estuvo tres temporadas en la mejor etapa de los sevillistas en los últimos años cuando encadenaron tres cuartos puestos entre 2019 y 2022. En Sevilla formó una dupla espectacular junto a Jules Koundé y disputó 136 partidos con 6 goles y una asistencia. En 2022, firmó con el Aston Villa a cambio de 31 millones de euros.