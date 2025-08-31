El futuro de Vargas y Lukebakio

El Sevilla encara las últimas horas del mercado con varios frentes abiertos. Tras la llegada de César Azpilicuetacomo cuarto refuerzo, la dirección deportiva, con Antonio Cordón al mando, sigue trabajando en nuevas incorporaciones, aunque antes debe dar salida a jugadores importantes. Rubén Vargas y Dodi Lukébakio se han convertido en los protagonistas de este tramo final, con operaciones que podrían dejar al club sin dos de sus atacantes más destacados.

Apurar hasta última hora de mercado

Preguntado por estas operaciones, José Ignacio Navarro, mano derecha de Cordón, admitió que todo sigue abierto: “A día de hoy son jugadores del Sevilla FC. Son grandes futbolistas y despiertan interés, pero no hay nada oficial”. El secretario técnico añadió que el club apurará hasta última hora para mejorar la plantilla, dejando la puerta abierta tanto a salidas como a nuevas llegadas.

El extremo del Sevilla Dodi Lukébakio (d) ante el lateral del Getafe Davinchi durante el partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla. EFE/José Manuel Vidal. (Getafe) (sevilla) / José Manuel Vidal / EFE

En el caso de Vargas, el suizo ya ha dado el visto bueno a su traspaso al Villarreal, aunque la operación depende de que el conjunto castellonense alcance los 15 millones que pide el Sevilla. Por su parte, Lukébakio sigue acumulando pretendientes. Milan y Benfica han preguntado, pero la Premier League parece su destino más probable, donde el Nottingham Forest lo tiene como prioridad. El club hispalense espera una oferta cercana a los 30 millones para dar luz verde.

Salidas confirmadas y por confirmar

La situación refleja la tensión habitual de un cierre de mercado ajustado por el límite salarial. En Nervión son conscientes de que las ventas son necesarias para poder inscribir a los fichajes ya atados y para dar cabida a los que aún pueden llegar. De momento, Idumbo ya se ha marchado al Mónaco y Pedrosa está cerca de salir cedido al Elche, mientras se espera que en los próximos días se despejen las incógnitas de Vargas y Lukébakio.