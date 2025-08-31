Jamie Vardy decide su futuro

Tras más de una década en el Leicester City, Jamie Vardy cerró una etapa histórica en su carrera. El delantero inglés, de 38 años, ya confirmó que no continuará en la Championship tras el descenso de los foxes. Desde entonces, todo parecía indicar que el de Sheffield se estaba preaprando para afrontar un nuevo reto fuera de Inglaterra.

Según el periodista Nicolò Schira, Vardy estaba manteniendo conversaciones con el Cremonese, recién ascendido a la Serie A y que ha sorprendido en su debut liguero con una victoria en San Siro frente al Milan. El acuerdo podría incluir un contrato hasta 2026, con opción de prorrogarlo un año más. Ahora, Fabrizio Romano ya ha sellado su Here we go! a falta del viaje al país de la bota y la pertinente revisión médica previa a la firma del acuerdo.

Clave en el milagro del 2016

En la última temporada, Vardy disputó 36 partidos oficiales con el Leicester, sumando más de 2.800 minutos, 10 goles y 4 asistencias. Ícono de lucha y constancia, el delantero protagonizó la histórica Premier League conquistada por los foxes en 2016. Ahora, su instinto goleador apunta a un nuevo capítulo en Italia, donde buscará aportar experiencia y eficacia en el ataque de la Cremonese en su lucha por la permanencia.