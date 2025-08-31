El Bayern de Múnich se lanza a por Ademola Lookman

El verano de Ademola Lookman está siendo de los más movidos. Ahora, tras expresar su deseo de salir de la Atalanta por activa y por pasiva, parece que ha llegado el club que le cumpla su voluntad. Según ha informado hoy David Ornstein, periodista de The Athletic, el Bayern de Múnich habría preguntado por el nigeriano, e incluso habría lanzado ya su primera oferta para lograr incorporar al extremo a su plantilla.

De momento, el primer acercamiento del club alemán ha sido en forma de cesión remunerada con opción de compra. Además, el periodista inglés asegura que tanto el precio por el préstamo como la opción de compra tendrían un precio considerable, algo lógico después de ver los más de 45 millones que estaba pidiendo el conjunto bergamasco a los equipos interesados en su estrella. En cualquier caso, parece que los de Múnich no tendrían problemas económicos para acometer la operación, pero Fabrizio Romano asegura que la Atalanta sigue sin querer aceptar una cesión.

El culebrón Lookman - Inter

El Inter de Milán fue el equipo que más apretó para llevarse al atacante africano. Sin embargo, y a pesar de que el futbolista emitió un comunicado pidiendo expresamente que aceptasen la oferta de los nerazurri, los de Bérgamo se negaron a hacerlo y su CEO, Percassi, dejó claros los motivos: "Nos habíamos prometido venderlo con dos condiciones: que se fuera a un gran club europeo y que en Italia no se le viera jugar con otra camiseta". Por ello, la opción del Bayern encajaría en los parámetros del club italiano, que podría rebajar sus pretensiones en esta negociación.

Lookman - Atalanta / EFE

El interés del Atlético

En España, el Atlético de Madrid ha sonado como uno de los clubes interesados en Lookman, y podría entrar, por lo menos, en la condición de salir a un equipo fuera de la Serie A. En cualquier caso, en las últimas semanas parece que la opción del nigeriano se ha diluido en las oficinas del Metropolitano, y con el fichaje de Nico González desde la Juventus de Turín prácticamente hecho, los rojiblancos no se moverán por el héroe de la final de la Europa League en 2024.