Lucas Paquetà, en la lista de Emery

El Aston Villa estaría trabajando a contrarreloj para cerrar el fichaje de Lucas Paquetá, centrocampista del West Ham United, en uno de los movimientos más destacados de este final de mercado. El club de Birmingham busca reforzar su medular tras un inicio de temporada desconcertante, con solo un punto en dos partidos de la Premier League.

Los Villans han presentado una propuesta de cesión con obligación de compra por unos 47 millones de libras. Paquetá, que ha comenzado la temporada en gran forma, vería con buenos ojos la operación. Sin embargo, el West Ham mantiene su postura firme: el club londinense valora al jugador en más de 60 millones y ha rechazado la oferta inicial.

Recuperado tras sus problemas judiciales

El internacional brasileño, que fue absuelto de los cargos de amaño de partidos que frenaron su traspaso al Manchester City, ha recuperado un alto nivel. Ha marcado dos goles en tres partidos con el West Ham esta temporada y está mostrando mejor rendimiento que en campañas anteriores, cuando los problemas judiciales podían estar condicionando su juego. Paquetá aporta creatividad, capacidad para romper defensas y goles decisivos, características que podrían transformar el ataque del Villa y darle dinamismo al equipo de Unai Emery.

Paquetá celebra un gol / West Ham United

Declaración de intenciones

El Aston Villa confía en cerrar la operación antes del cierre de la ventana, aunque el West Ham sigue sin mostrar flexibilidad en el precio. La fórmula de cesión con obligación de compra sigue sobre la mesa como alternativa, y el entorno del jugador está predispuesto al traspaso. Conseguir a Paquetá supondría una clara declaración de intenciones del Villa, sumando la pieza creativa que necesita para aspirar a cotas más altas en la tabla.